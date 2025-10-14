Nowa wersja Android Auto namiesza i zdenerwuje kierowców

Zmiany w nowej wersji Android Auto niekoniecznie przypadną do gustu kierowcom. Możliwe, że jest to chwilowa awaria lub… celowy ruch ze strony Google.

Android Auto 15.2 trafia do kolejnych użytkowników

Co prawda Android Auto 15.2 w stabilnym kanale pojawił się pod koniec września, ale dopiero teraz jest szerzej udostępniany użytkownikom. Niektórzy mogli już otrzymać aktualizację, inni muszą jeszcze chwilę poczekać. Dodam, że u mnie niedawno pojawiła się omawiana wersja, aczkolwiek nie miałem jeszcze okazji jej sprawdzić.

Część kierowców, która już zainstalowała wersję 15.2, żałuje jednak podjętej decyzji. Otóż zgłaszają oni problem z widżetem Quick Controls, który w określonych scenariuszach przestaje działać. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy do czynienia z opcjonalnym rozwiązaniem, które pozwala na wygodny dostęp do odtwarzacza muzyki podczas korzystania z nawigacji lub do wskazań nawigacji, gdy na ekranie uruchomiona jest inna aplikacja. Wówczas na dole ekranu wyświetlany jest prosty i interaktywny widżet.

Jak wynika ze skarg użytkowników, widżetu Quick Controls nie można już włączyć z poziomu ustawień. Dotyczy to samochodów z proporcjami ekranu, które sprawiają, że pasek zadań/skrótów wyświetlany jest w orientacji pionowej, przy lewej lub prawej krawędzi wyświetlacza.

Quick Controls w Android Auto (źródło: DOLF STARS | Forum Google)

Dotychczas, gdy pasek był wyświetlany pionowo, aktywacja funkcji Quick Controls wymuszała jego przeniesienie na dół ekranu. Pozwalało to na poprawne wyświetlanie widżetu. Natomiast w Android Auto 15.2 nic się nie dzieje. Odpowiedni przełącznik jest dostępny w ustawieniach, ale nie pozwala on już na włączenie Quick Controls, a pasek cały czas pozostaje w orientacji pionowej.

Awaria czy celowe działanie ze strony Google?

Obecnie, wraz z coraz szerszą dostępnością Android Auto 15.2, przybywa skarg dotyczących opisanej zmiany. Wypada dodać, że pierwsze negatywne komentarze pojawiły się już pod koniec września i dotychczas Google nie zareagowało.

Możliwe, że Google po prostu udaje, że nie widzi problemu. Równie prawdopodobny jest jednak inny scenariusz – firma rozpoczęła powolne wycofywanie Quick Controls. Niektórzy wskazują, że osobom, które chcą mieć jednoczesny dostęp do nawigacji i odtwarzacza muzyki, pozostanie tylko ekran domowy z dużymi kafelkami dla dwóch aplikacji.

Ekran domowy w Android Auto podzielony na dwie aplikacje – nawigacja i odtwarzacz muzyki (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Miejmy nadzieję, że sprawa niebawem się wyjaśni. Warto dodać, że ostatnio z Android Auto zaczęła znikać funkcja GameSnacks. Może Google zdecydowało się nieco uprościć kod swojego oprogramowania dla kierowców i część rozwiązań zostanie niebawem wycięta. Kto wie.