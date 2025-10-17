AI zawsze pod ręką. Windows 11 wprowadza nowości

Na początku października ruszyła aktualizacja systemu Windows 11 do wersji 25H2. Na tych fundamentach Microsoft buduje nowe doświadczenie. Do Jedenastki zaczynają trafiać nowe funkcje i rozwiązania, dzięki którym codzienne korzystanie z komputera ma być wygodniejsze i efektywniejsze – głównie za sprawą sztucznej inteligencji.

Windows 11 zyskuje nowe funkcje – AI odgrywa w nich główną rolę

Pisałem już, że Microsoft stawia sztuczną inteligencję w sercu systemu Windows 11. Dzięki funkcjom Copilot Voice i Copilot Vision pozwala na wygodne wchodzenie w interakcję z AI i otrzymywanie od niej realnej pomocy. To jednak nie wszystko.

Wśród nowości w Windows 11 znajdują się również tzw. akcje AI. Chodzi o to, że przeglądając pliki na komputerze, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby szybko przejść do wykonania czynności bazującej na sztucznej inteligencji, np. podsumowania treści dokumentu, edytowania obrazu czy też wyszukiwania obrazem.

Akcje AI w Windows 11 (źródło: Microsoft)

Użytkownicy biznesowi w Eksploratorze plików natkną się również na ikony innych osób przy współdzielonych dokumentach. Możliwe będzie najechanie na te ikony, aby poznać kartę danej osoby (wraz z jej danymi oraz informacją na temat jej powiązania z tym konkretnym plikiem).

Kolejną sekcją, do której wdziera się sztuczna inteligencja, jest kanał Odkrywaj. Poza tym, że zyskał bardziej uporządkowany układ, oferuje teraz jeszcze artykuły przygotowane przez Copilota i pozwala skorzystać z atrakcyjnych wizualnie widżetów, bazujących na AI. Użytkownicy będą mogli także umieszczać widżety na ekranie blokady (między innymi pogodę, wyniki sportowe czy kursy giełdowe).

Widżety w sekcji Odkrywaj w Windows 11 (źródło: Microsoft)

Jeszcze więcej nowości w Windows 11 (25H2)

Co jeszcze? Narratora wzbogacono o przeglądarkę brajlowską, z Paskiem Gry zintegrowano asystenta Copilot, funkcja Windows Hello została wizualnie odświeżona i wzbogacona o pełną obsługę menedżerów kluczy dostępu, a pełne wsparcie dla technologii Wi-Fi 7 pozwala cieszyć się najnowszym i najszybszym standardem łączności bezprzewodowej.

Windows Hello w Windows 11 (źródło: Microsoft)

Do tego Centrum powiadomień zaczyna wyświetlać większy zegar i będzie pokazywać się nie tylko na głównym, ale też na dodatkowym monitorze. Zaraz po wykonaniu zrzutu ekranu będzie można go opisać, Notatnik pozwoli bez opłat skorzystać z funkcji AI (takich jak podsumowanie czy przepisanie), a Paint – zapisywać projekty.

Z myślą o programistach i innych profesjonalistach Microsoft postarał się też o przeprojektowaną stronę ustawień zaawansowanych, jak również integrację narzędzia Edit (wiersza poleceń do edycji tekstu) i środowiska wnioskowania ML.