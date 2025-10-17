Nowy smartfon znanego producenta. Niewiarygodnie tani

Każdy producent ma określoną strategię cenową i raczej nie zdarza się, aby któryś wyłamał się ze swojego „schematu”. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z taką sytuacją, ponieważ ten smartfon jest wręcz niewiarygodnie tani.

Nowy składany smartfon Huawei Nova Flip S jest niewiarygodnie tani

Składane smartfony w większości nie należą do tanich urządzeń. Zdarzają się tylko nieliczne wyjątki, jak Nubia Flip, która kosztowała na start w Polsce 2499 złotych (dziś 1999 złotych), podobnie jak Nubia Flip 2. Huawei również do tej pory wysoko cenił swoje składaki, ale właśnie się to zmieniło.

Do jego oferty dołączył bowiem składany smartfon Huawei Nova Flip S, którego regularna cena zaczyna się od 3488 juanów (równowartość około 1790 złotych) za wersję 256 GB. Wariant 512 GB kosztuje natomiast 3788 juanów (~1940 złotych).

Huawei Nova Flip S (źródło: Huawei)

To zaskakująco niskie ceny, kiedy przypomnimy sobie, że smartfon Huawei Nova Flip, który zadebiutował w sierpniu 2024 roku, kosztował od 5288 juanów za wersję 256 GB. Za model 512 GB trzeba było zapłacić zaś 5688 juanów. Różnica jest zatem ogromna.

Co oferuje składany smartfon Huawei Nova Flip S? (specyfikacja)

Smartfon Huawei Nova Flip S jest wyposażony w 6,94-calowy wyświetlacz wewnętrzny i 2,14-calowy na zewnątrz. Oba to panele OLED. Ekran w środku to matryca LTPO o rozdzielczości 2960×1136 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, próbkowania dotyku z prędkością 300 Hz i ściemniania PWM 1440 Hz. Zewnętrzny cechuje zaś rozdzielczość 480×480 pikseli.

Huawei Nova Flip S (źródło: Huawei)

Składany smartfon Huawei Nova Flip S oferuje również 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2 wewnątrz i duet 50 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na zewnątrz. We wnętrzu urządzenia znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 4400 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 66 W przez USB-C.

Huawei Nova Flip S (źródło: Huawei)

Ponadto smartfon Huawei Nova Flip S oferuje moduł NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz oraz preinstalowany system HarmonyOS 5.1. Wymiary złożonego urządzenia to 87,76×75,4×6,88-6,9 mm, a rozłożonego 169,77×75,4×15,08-15,12 mm. Waga wynosi zaś 195 lub 199 gramów, w zależności od wersji.

Huawei Nova Flip S jest zatem bliźniaczo podobny do Huawei Nova Flip z 2024 roku – jedyną różnicą jest wersja oprogramowania, ponieważ model bez litery „S” w nazwie debiutował z HarmonyOS 4.2. To prawdopodobnie sekret tak niskiej ceny nowszego modelu („oryginał” kosztuje jednak dziś od 4588 juanów).