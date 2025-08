Android Auto jest teraz bardziej kolorowy

Google rozpoczęło powolne wdrażanie kolorystycznych akcentów Material You w Android Auto. Teraz oprogramowanie dla kierowców jest bardziej spójne z tym, co widzimy na smartfonie.

Więcej kolorów w Android Auto

Małe odświeżenie wyglądu Android Auto zostało zauważone już w wersji 13.4 pod koniec zeszłego roku, aczkolwiek wówczas mieliśmy do czynienia z udostępnieniem funkcji dla naprawdę niewielkiej grupy osób. Ponadto liczba kolorów była ograniczona, a zmiany pojawiały się tylko w kilku miejscach w oprogramowaniu. Występowały też różne błędy.

Natomiast z tego, co zauważono w Android Auto 14.9 (beta), wynika, że nowe wdrożenie Material You wprowadza automatycznie dostosowujące się kolory w całym oprogramowaniu – nie tylko w ustawieniach, ale też chociażby w przypadku powiadomień. Całość wygląda więc spójniej i po prostu lepiej.

Główny kolor – podobnie jak w smartfonach z Androidem – dobierany jest na podstawie tapety. Chodzi o tapetę ustawioną na ekranie smartfona, a więc mamy ten sam schemat kolorów, co na urządzeniu mobilnym. Z jednej strony będzie to lepiej współgrać wizualnie ze smartfonem użytkownika, ale niekoniecznie może pasować do kolorów deski rozdzielczej w samochodzie.

Owszem, jest to niewielkie odświeżenie wyglądu, ale obecnie nic nie zapowiada, aby Google szykowało większy zestaw nowości. Prawdopodobnie jeszcze trochę czasu spędzimy z obecnym Android Auto. Nie ma w tym nic złego, bowiem oprogramowanie prezentuje się nowocześnie, schludnie i – co kluczowe dla kierowców – jest zaprojektowane z dużym naciskiem na intuicyjność.

Niektórzy muszą poczekać

Nowość wprowadzana jest prawdopodobnie po stronie serwera. Zainstalowanie najnowszej wersji beta Android Auto niekoniecznie musi oznaczać, że od razu zyskamy dostęp do funkcji automatycznego dostosowywania kolorów. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy zauważyli już zmianę w kanale stabilnym.

Trudno dokładnie stwierdzić, kiedy nowość będzie powszechnie dostępna. Możliwe jednak, że nie trzeba będzie długo czekać. Tym bardziej, że rośnie liczba osób, które zgłaszają pojawienie się nowego rozwiązania.

Wypada dodać, że konkurencyjny Apple CarPlay, wraz z iOS 26, otrzyma nieco przeprojektowany interfejs. Nowy projekt można już sprawdzić po zainstalowaniu iOS 26 Public Beta.