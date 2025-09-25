Android Auto staje się wówczas bezużyteczny. Błąd występuje od miesięcy

Kierowcy skarżą się na kolejny problem w Android Auto. Na ekranie samochodu dzieją się dziwne rzeczy, a korzystanie z oprogramowania jest utrudnione lub nawet niemożliwe.

Wielkie ikony w Android Auto

Ostatnio w przypadku oprogramowania Googla dla kierowców było dość drętwo. Mogliśmy dowiedzieć się tylko, że Android Auto będzie nudniejszy, a także, że Android Auto 15.0 rozczarowuje. Można było nawet odnieść wrażenie, że jakby błędów jest mniej. Cóż, najwidoczniej było aż zbyt nudno, bowiem rośnie liczba skarg dotyczących nietypowego zachowania tego oprogramowania.

Nowy błąd w Android Auto powoduje, że ikony i całe aplikacje są zbyt duże i wyglądają na przesadnie powiększone. Sprawia to, że poszczególne elementy interfejsu potrafią zajmować prawie cały ekran lub nawet się na nim nie mieszczą.

Co ciekawe, problem wydaje się występować sporadycznie, ale jest powtarzany i to bez względu na zainstalowanie kilku różnych aktualizacji. Sugeruje to, że pojawił się on w jednej z wersji Android Auto i dotychczas nie został usunięty, będąc częścią kolejnych kompilacji.

Trudno na podstawie obecnych danych wskazać, co może być jego przyczyną. Szczególnie, że – jak przed chwilą napisałem – nie pojawia się tylko w jednej wersji oprogramowania i występuje od kilku miesięcy. Ponadto, nie dotyczy tylko jednej marki smartfonów czy samochodów.

Zdarza się też, że błąd potrafi zniknąć po ponownym uruchomieniu Android Auto. Nie jest to jednak zawsze zasadą i nie gwarantuje 100% rozwiązania problemu. Został zauważony zarówno w głównym interfejsie Android Auto, jak i też w poszczególnych aplikacjach – m.in. Spotify czy Mapy Google.

Pozostaje czekać na poprawki

Na szczęście, nie jest to raczej powszechna usterka, ale jej pojawienie się może być irytujące, szczególnie, gdy kierowca się spieszy i potrzebuje nawigacji. Przy wielkich ikonach korzystanie chociażby z Google Maps może być utrudnione lub nawet niemożliwe.

Skuteczne rozwiązanie nie jest jeszcze znane. Użytkownikom, którzy doświadczają opisywanego problemu, pozostaje więc liczyć, że Google sprawnie udostępni zestaw niezbędnych poprawek.