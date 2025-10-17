Roborock Qrevo Curv 2 Pro z ogromną mocą ssania. Już możesz go kupić

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot sprzątający. Roborock Qrevo Curv 2 Pro ma mniej niż 8 centymetrów wysokości, oferuje ogromną moc ssania i zmyje brud z podłóg lepiej i szybciej niż Twój mop. To jednak nie koniec jego zalet.

Nowy robot Roborock Qrevo Curv 2 Pro trafia do sprzedaży w Polsce

Na polskim rynku zadebiutowała jedna z perełek Roborocka, zaprezentowanych podczas tegorocznych targów IFA. Mowa o modelu Qrevo Curv 2 Pro, oferującym moc ssania sięgającą 25 tysięcy Paskali, generowaną przez silnik HyperForce. Technologia ta została uzupełniona systemem AdaptLift Chassis, który automatycznie dostosowuje wysokość obudowy robota do rodzaju czyszczonego podłoża. W praktyce oznacza to, iż zachowuje stały kontakt z powierzchnią, bez względu na to, czy jest to dywan z długim włosiem, czy podłoga twarda.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro (źródło: Roborock)

Roborock Qrevo Curv 2 Pro wyróżnia się też smukłością. Gdy robot wjeżdża pod meble, automatycznie chowa wieżyczkę LiDAR, co sprawia, że maszyna mierzy zaledwie 7,98 centymetrów wysokości, dzięki czemu zmieści się pod wieloma meblami, sofami czy łóżkami.

Odkurzanie wspomagane jest szczotką FlexiArm Arc, która wymiata kurz i okruszki z trudno dostępnych miejsc. Z kolei nowa szczotka główna DuoDivide ma zapobiegać splątaniu włosów o długości do nawet 40 centymetrów.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro (źródło: Roborock)

Roborock Qrevo Curv 2 Pro – mopowanie i wielofunkcyjna stacja dokująca

Jeśli chodzi o mycie podłóg, Roborock zastosował w nowym modelu podwójny system mopujący Dual-Spinning. Technologia ta polega na obracaniu mopów z prędkością do 200 obrotów na minutę i generowaniem nacisku 12 N, dzięki czemu maszyna ma skutecznie zwalczać zalegający brud. Warto wspomnieć, że Qrevo Curv 2 Pro automatycznie unosi mopy, gdy wykryje dywan, aby ich nie moczyć.

Sprzęt ten oferuje też technologię rozpoznawania przeszkód Reactive AI, która odpowiedzialna jest za identyfikację i omijanie ponad 200 typów obiektów. Robot może być obsługiwany głosowo i można go wywołać poleceniem „Hello Rocky”. Ponadto obsługuje standard inteligentnego domu Matter płynnie integrując się ze stworzonym smart home.

Na uwagę zasługuje również stacja dokująca Multifunctional Dock 3.0 Hygiene+, która zajmie się wyczyszczeniem mopów ciepłą wodą (100 ºC) i wysuszeniu ich ciepłym powietrzem (55 ºC). Ponadto stacja opróżni zbiornik na kurz – producent twierdzi, że dzięki temu można zapomnieć o wyrzucaniu śmieci na nawet 7 tygodni.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro (źródło: Roborock)

Polska cena i dostępność najnowszego robota Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Roborock Qrevo Curv 2 Pro jest już oficjalnie dostępny na polskim rynku. Póki co można go kupić wyłącznie w sklepie producenta. Cenę ustalono na 5599 złotych.

Jeśli szukacie nieco tańszego robota tej marki, koniecznie zerknijcie do recenzji modelu Roborock Qrevo Curv 5A1. Z kolei w naszych rankingach znajdziecie najlepsze roboty sprzątające oraz budżetowe, tanie roboty sprzątające ze stacją.