Dwa nowe smartfony Vivo, w tym jeden klasy „absolutnie podstawowej”

W ofercie marki Vivo pojawiły się dwa nowe smartfony dla osób, których wymagania można by określić jako nieszczególnie wysokie, a w przypadku jednego z nich mogłoby to być nawet stwierdzenie na wyrost. Co konkretnie oferują modele Y39 5G oraz Y04?

Premiera Vivo Y39 5G – to tani smartfon z 5G

Vivo Y39 5G to tani smartfon oferujący łączność 5G, a poza tym typowy budżetowiec. Będący jego sercem procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, nawet sparowany z 8 GB RAM, nie pozwala oczekiwać zbyt wysokiej wydajności, choć – oczywiście – w absolutnie podstawowych zastosowaniach płynność działania powinna być zadowalająca.

Obraz wyświetlany jest na 6,68-calowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości (niestety tylko) HD+, za to częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Niewątpliwym atutem tego modelu jest też akumulator o pojemności 6500 mAh, obsługujący w dodatku szybkie ładowanie o mocy 44 W.

Vivo Y39 5G (fot. Vivo)

Z tyłu urządzenia zainstalowany został podwójny aparat, tworzony przez główny sensor 50 Mpix (f/1.8) oraz wspierający go czujnik do bokeh. Przednia kamera natomiast cechuje się rozdzielczością 8 Mpix. Do tego dochodzą: czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15, a całość zamknięta została w obudowie odpornej na pył i wodę (IP64).

Urządzenie ma 165,7 mm wysokości, 76,3 mm szerokości i 8,09 mm grubości, a jego waga wynosi około 205 gramów. Póki co dostępne jest tylko w Malezji, gdzie do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: niebieski i fioletowy, a cena za konfigurację z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej wynosi 1099 ringgitów (równowartość ~980 złotych).

Jest też Vivo Y04 – klasa absolutnie podstawowa

Równocześnie w Egipcie zaprezentowany został smartfon Vivo Y04 – to kolejny tani model, ale tym razem oferujący jedynie łączność 4G. Ogólnie rzecz biorąc jest to urządzenie jeszcze niższej klasy, wyposażone w procesor Unisoc T612 i 4 GB RAM oraz akumulator o pojemności 5500 mAh, który ładować można z mocą jedynie 15 W.

Wyświetlacz smartfona to 6,74-calowy panel IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W kontekście aparatów mamy zaś do czynienia z głównym sensorem 13 Mpix i dodatkowym obiektywem VGA z tyłu, a z przodu znajduje się matryca o rozdzielczości 5 Mpix. Całość wieńczą: skaner linii papilarnych oraz system Android 14 z nakładką Funtouch OS 14.

Vivo Y04 (fot. Vivo)

Smartfon ma 167,3 mm wysokości, 77 mm szerokości oraz 8,19 mm grubości i waży 199 gramów. Jego konstrukcja cechuje się też odpornością na pył i wodę – według normy IP64. Póki co nieznana jest cena, ale z pewnością nie będzie należeć do wysokich.

Kolejną niewiadomą jest ewentualna dostępność zarówno smartfona Vivo Y04, jak i Y39 5G w naszej części świata. Przypomnę tylko, że marka Vivo oficjalnie wraca do Polski, więc niczego nie można na tym etapie wykluczyć.