Specyfikacja Vivo T4x pozytywnie zaskakuje. Obiecuje całkiem sporo

Vivo T4x to smartfon lądujący na średniej półce, a jednak pozytywnie zaskakujący swoją specyfikacją. Już jego poprzednik mógł się podobać, a w tym roku zdecydowano się na kilka istotnych ulepszeń.

Premiera Vivo T4x – pozytywnie zaskakującego smartfona ze średniej półki

Smartfon Vivo T3x został zaprezentowany w kwietniu 2024 roku i zaskoczył całkiem niezłą specyfikacją. Teraz na rynku debiutuje jego następca, który ma do zaoferowania jeszcze więcej. Zmiany rozpoczynają się od serca – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 zainstalowany w ubiegłorocznym modelu został zastąpiony przez chipset MediaTek Dimensity 7300, co pozwala liczyć na wyraźny skok w kontekście wydajności. Do pomocy ma maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X.

Zwiększyła się również pojemność akumulatora, wynosząca teraz 6500 mAh, obiecując długi czas działania. Zachowano przy tym maksymalną moc ładowania (44 W). Nie zmienił się też wyświetlacz – to wciąż 6,72-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Vivo T4x (fot. Vivo)

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to z tyłu urządzenia znajduje się duet tworzony przez główny aparat 50 Mpix (f/1.8) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4), a z przodu – kamerka o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.05). Dopełnieniem całości są głośniki stereo, moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, skaner linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15. Producent obiecuje dwie duże aktualizacje i trzyletnie wsparcie pod kątem bezpieczeństwa.

Konstrukcja jest pyło- i wodoodporna w klasie IP64, a do tego spełnia wymogi militarnej normy MIL-STD-810H. Wymiary urządzenia to 165,7×76,3×8,19 mm, a waga wynosi 204 gramy w przypadku wariantu fioletowego i 208 gramów w kolorze niebieskim.

Vivo T4x (fot. Vivo)

Specyfikacja Vivo T4x vs Vivo T3x – porównanie braci

Zatem podsumujmy speycifikację, jaką charakteryzuje się smartfon Vivo T4x i porównajmy ją z cechami poprzednika:

Vivo T4x Vivo T3x

Wyświetlacz LCD,

6,72 cala,

Full HD+,

120 Hz LCD,

6,72 cala,

Full HD+,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7300

(do 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

(do 2,2 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128/256 GB na pliki (UFS 3.1) 4/6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB na pliki (UFS 2.2) Aparaty 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (2.4) – czujnik głębi,

przód: 8 Mpix (f/2.05) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (2.4) – czujnik głębi,

przód: 8 Mpix (f/2.05) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 44 W 6000 mAh,

ładowanie do 44 W System Android 15 / Funtouch OS 15 Android 14 / Funtouch OS 14 Odporność IP64, MIL-STD-810H IP64

Póki co smartfon Vivo T4x dostępny jest wyłącznie w Indiach, ale niewykluczone, że sytuacja się zmieni. Jego ceny zaś przedstawiają się następująco:

6/128 GB – 13999 rupii (równowartość ~620 złotych),

8/128 GB – 14999 rupii (~665 złotych),

8/256 GB – 16999 rupii (~750 złotych).

Przypomnę, że niespełna miesiąc temu ogłoszono, że Vivo wraca do Polski i trwają przygotowania do wprowadzenia na polski rynek kilku modeli tego producenta, na czele z flagowym Vivo X200 Pro zaprezentowanym jeszcze jesienią 2024 roku.