MacBook Air z Apple M4 oficjalnie. Cena w Polsce zaskakuje

Nowy MacBook Air nie przynosi rewolucji, ale mimo to Apple wprowadziło kilka ulepszeń. Co więcej, cena startowa została obniżona względem poprzedniej generacji. Dotyczy to zarówno 13-calowego modelu, jak i większej wersji z 15-calowym ekranem.

Zadebiutował nowy MacBook Air z Apple M4

Potwierdziły się informacje o premierze MacBooka Air z M4. Owszem, wcześniej – niezgodnie z przeciekami – zadebiutował iPad Air 2025 i iPad 11. generacji, ale tak naprawdę fakt bycia pierwszym w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Przejdźmy więc do nowego laptopa z Cupertino.

Jak już wspomniałem, nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi zmianami względem poprzednika. Na udostępnionych grafikach obudowa wygląda na identyczną, a to, co ją wyróżnia, to tylko nowa wersja kolorystyczna – MacBook Air jest dostępny w kolorze błękitnym. Dla osób preferujących nieco mniej wyróżniające się kolory dostępne są pozostałe wersje, czyli srebrna, księżycowa poświata i północ. Owszem, kolor o nazwie księżycowa poświata brzmi dość nietuzinkowo, ale na żywo nie odbiega on zbytnio od wariantu srebrnego, co możecie zobaczyć w recenzji 15-calowego MacBooka Air.

Ekran to wciąż – niestety – IPS LED. Najwidoczniej na technologię OLED czy nawet mini LED musimy jeszcze poczekać. Mniejszy MacBook Air oferuje ekran o przekątnej 13,6 cala, rozdzielczości 2560 x 1664 pikseli i jasności 500 nitów. Z kolei większy model to 15,3-calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 1864 pikseli i jasności 500 nitów.

Sercem zawsze jest układ Apple M4, ale w podstawowym, 13-calowym MacBooku Air, składa się on z 10-rdzeniowego CPU i 8-rdzeniowego GPU. Natomiast, gdy dopłacimy, dostajemy 10-rdzeniowe GPU. Większy MacBook Air od razu startuje z 10-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU. W podstawie mamy 16 GB RAM i dysk o pojemności 256 GB. Maksymalnie możemy doposażyć laptop w 32 GB RAM i dysk 2 TB.

Firma z Cupertino chwali się większym akumulatorem, ale warto zauważyć, że wzrost pojemności jest nieduży w przypadku 13-calowego Aira, a w 15-calowym akumulator ma tyle samo watogodzin, co wcześniej. MacBook Air z ekranem 13 cali ma teraz akumulator 53,8 Wh (poprzednik miał 52,6 Wh), a w modelu 15-calowym dostajemy akumulator 66,5 Wh. Czas pracy pozostał na tym samym poziomie – firma wspomina o 15 godzinach przeglądania internetu i 18 godzinach oglądania wideo w streamingu. W pudełku znajdziemy zasilacz o mocy 30 lub 35 W, a opcjonalny 70 W można wybrać podczas konfiguracji. W podstawowych modelach mocniejszy zasilacz wymaga dopłaty 120 złotych, w tych droższych nie musimy dopłacać.

Laptop został wyposażony w nową, ulepszoną kamerkę 12 Mpix z obsługą funkcji Widok blatu. Usprawnień doczekała się też obsługa zewnętrznych ekranów. Użytkownicy mogą teraz korzystać nawet z dwóch zewnętrznych wyświetlaczy 6K i jednocześnie też z ekranu MacBooka.

Niezmiennie dostajemy dość ubogi zestaw złączy, czyli MagSafe 3, 2 x USB-C/Thunderbolt 4 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych, który zintegrowany jest z przyciskiem zasilania. Mamy cztery głośniki w mniejszym i sześć głośników w większym modelu. To wszystko zamknięte jest w aluminiowej obudowie i działa pod kontrolą macOS Sequoia.

Gdzie kupić? MacBook Air 13 cali z Apple M4 ok. 4999 zł Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

MacBook Air z Apple M4 – ceny w Polsce i dostępność

Warto przypomnieć, że polskie ceny MacBooka Air z M3 startowały z poziomu od 5999 złotych za wersję 13-calową i od 6999 złotych za 15-calową. Teraz cena mniejszego modelu zaczyna się od 4999 złotych, a za ten większy trzeba zapłacić od 5999 złotych. Obniżka wynosi więc 1000 złotych, czyli zdecydowanie niemało.

Gdzie kupić? MacBook Air 15 cali z Apple M4 ok. 5999 zł Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Nowego MacBooka Air można już zamawiać w przedsprzedaży. Sprzedaż rozpocznie się 12 marca 2025 roku.