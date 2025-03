Zadebiutował nowy Mac Studio. To najpotężniejszy Mac w historii

Do oferty komputerów z Cupertino dołącza właśnie mocarny Mac Studio. Apple chwali się, że mamy do czynienia z najpotężniejszym Makiem w historii.

Mac Studio z układem M4 Max lub M3 Ultra

Premiera iPada Air 2025 i iPada 11. generacji już za nami. Ponadto zadebiutował MacBook Air z procesorem Apple M4. Teraz przyszła kolei na potężny komputer do zadań specjalnych, który skierowany jest do naprawdę wymagających użytkowników, szczególnie w topowej wersji. Nowy Mac Studio właśnie został pokazany, a wraz z nim poznaliśmy procesor M3 Ultra.

Tegoroczny Mac Studio, podobnie jak jego poprzednicy, zamknięty jest w stosunkowo kompaktowej obudowie. Apple, co pewnie wiele osób uzna za słuszne, wolało skupić się na wykręceniu jeszcze większej wydajności ze swoich procesorów niż na zmianach wizualnych. W końcu mówimy o komputerze, który skierowany jest dla osób potrzebujących wysokiej mocy obliczeniowej.

Urządzenie startuje od wersji wyposażonej w procesor Apple M4 Max, który składa się z 14‑rdzeniowego CPU i 32-rdzeniowego GPU. W podstawie mamy jeszcze 32 GB RAM i dysk SSD 512 GB. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie (nie licząc zasobności portfela), aby sięgnąć po procesor Apple M3 Ultra z 32-rdzeniowy CPU i 80-rdzeniowym GPU, któremu we wnętrzu obudowy towarzyszyć będzie 512 GB RAM i dysk oferujący 16 TB.

Co więc zapewnia nowy procesor Apple M3 Ultra? Firma podaje, że:

Generowanie tokenów za pomocą modeli LLM o setkach miliardów parametrów w LM Studio nawet 16,9 razy szybsze niż na Macu Studio z czipem M1 Ultra (dzięki ogromnym ilościom pamięci zunifikowanej).

Renderowanie scen w aplikacji Maxon Redshift nawet 2,6 razy szybsze niż na Macu Studio z czipem M1 Ultra.

Rozpoznawanie nukleotydów w celu sekwencjonowania DNA w aplikacji Oxford Nanopore MinKNOW nawet 1,1 razy szybsze niż na Macu Studio z czipem M1 Ultra.

Renderowanie wideo w rozdzielczości 8K w aplikacji Final Cut Pro nawet 1,4 razy szybsze niż na Macu Studio z czipem M1 Ultra.

W związku z tym, że jest to komputer dla bardziej wymagających, Apple wyposażyło go w całkiem pokaźny zestaw złączy. Z tyłu mamy cztery porty Thunderbolt 5/USB‑C, dwa porty USB-A, HDMI 2.1, Ethernet 10 Gb i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Natomiast z przodu w wersji z układem M4 Max otrzymujemy dwa porty USB‑C i gniazdo na kartę SDXC (UHS‑II). Z kolei wraz z M3 Ultra z przodu dostajemy dwa porty Thunderbolt 5 i wspomniane przed chwilą gniazdo na kartę pamięci.

Mac Studio to jeszcze Wi‑Fi 6E (802.11ax) i Bluetooth 5.3. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach: 19,7 x 19,7 x 9,6 cm. Co ciekawe, wersja z układem M4 Max waży 2,74 kg, a wariant z M3 Ultra jest odczuwalnie cięższy i waży 3,64 kg.

Mac Studio 2025 – ceny i dostępność

Nowego Maca Studio można zamawiać w przedsprzedaży od dziś, z kolei sprzedaż ruszy 12 marca. Podstawowy wariant z układem M4 Max został wyceniony na 10499 złotych. Na model z M3 Ultra musimy wydać co najmniej 20999 złotych.

Gdzie kupić? Mac Studio z Apple M4 Max ok. 10499 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Ile jednak kosztuje Mac Studio w topowej konfiguracji? Za taką przyjemność czeka nas wydatek aż 71499 złotych.