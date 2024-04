Vivo T3x 5G oferuje więcej niż można by się spodziewać

Każdy z nas ma tendencję do oceniania książki po okładce. W przypadku smartfonów coraz trudniej to zrobić, choć wciąż można całkiem trafnie określić, z jakiej półki jest dany model. Vivo T3x 5G oferuje jednak więcej niż można by się było po nim spodziewać, sugerując się jedynie wyglądem.

Specyfikacja smartfona Vivo T3x 5G pozytywnie zaskakuje

Producent utrzymuje, że wygląd tego modelu jest trendy, natomiast w mojej ocenie może i jest przyjemny dla oka, ale na pewno daleko mu do designu średniopółkowców, a tym bardziej flagowców. W związku z tym uznałem, że jego specyfikacja nie będzie szczególnie atrakcyjna, jednak pozytywnie się zaskoczyłem.

Listę parametrów Vivo T3x 5G otwierają SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) wraz z (maksymalnie) 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować (przez USB-C) z mocą 44 W.

fot. producenta

Urządzenie ma też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli (393 ppi) i jasności maksymalnej 1000 nitów, który odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz i obsłuży paletę kolorów DCI-P3. Na przodzie znajduje się również 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.05.

Na tyle producent umieścił natomiast 50 Mpix aparat z f/1.8 , któremu towarzyszy 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Ponadto specyfikacja Vivo T3x 5G obejmuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo, modem 5G, hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), obsługę USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz system Android 14 z nakładką Funtouch OS 14.

Urządzenie ma wymiary 165,7x76x7,99 mm i waży 199 gramów. Jego tylny panel pokryty jest plastikiem 2D. Warto też wiedzieć, że konstrukcja spełnia kryteria standardu odporności na pył i wodę IP64.

Cena Vivo T3x 5G

Vivo T3x 5G jest dostępny w Indiach w trzech konfiguracjach:

4/128 GB za 13499 rupii (równowartość ~660 złotych),

6/128 GB za 14999 rupii (~730 złotych),

8/128 GB za 16499 rupii (~805 złotych).

Urządzenie nie będzie dostępne oficjalnie w Polsce, ale jeśli spodobał się Wam taki design, to podobnie wygląda Realme 11 5G, który jest sprzedawany w kraju nad Wisłą.