Black Friday u Motoroli i realme – rabaty aż do 1000 złotych

Choć Czarny Piątek dopiero w następnym tygodniu, nie oznacza to, że nie można zapowiedzieć solidnych promocji na kilka dni przed nim. Dlatego wiemy już, ile w najbliższych dniach będziecie mogli zaoszczędzić na smartfonach Motoroli i urządzeniach realme.

Motorole z serii edge 30 na Black Friday 2022

Zaczynając od oferty skupionej główne wokół smartfonów – Motorola w tym roku kusi głównie trojaczkami z serii edge 30. Największy rabat trafił się flagowemu edge 30 ultra, ocenionemu zresztą najwyżej z całej trójki w recenzji Michele. Za smartfon u wybranych partnerów od 25 listopada do 1 grudnia zapłacicie 3999 złotych, aż 500 złotych mniej niż wynosi oficjalna cena urządzenia.

Źródło: Motorola

Równie dobra okazuje się promocja na model edge 30 neo. Tego świetnego średniopółkowca, którego testowała dla was Kasia, z obudową w kolorach palety Pantone kupicie w cenie 1699 złotych, zamiast 1899 złotych.

A co z Motorolą edge 30 fusion? Tu moja recenzja pojawi się na dniach, ale zdradzę Wam sekret – ocena jest równie wysoka, jak pozostałych braci. Gdy dołożymy do tego fakt, że smartfon na kilka dni stanieje o 300 złotych, czyli do kwoty 2699 złotych, to aż grzech nie rozważyć jego zakupu.

realme w Czarny Piątek – różne sprzęty, duże rabaty

Chińczycy biorą się trochę szybciej za promocję. Te ruszają nie 25 listopada, a już dzisiaj. Wśród nich z pewnością każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. Smartfon realme GT 2, zamiast standardowych 2499 złotych, w oficjalnych sklepach internetowych producenta kosztuje teraz 2199 złotych, czyli o 300 mniej.

Czarnopiątkowa promocja obejmuje też tablet realme Pad w wersji 6/128 GB z Wi-Fi oraz laptop Book Prime w wersji 16/512 GB, które kupicie w obniżonych cenach również w sklepach Media Expert, Komputronik, RTV Euro AGD oraz x-kom. Laptop jest też objęty największą obniżką. Aktualna cena na poziomie 3499 złotych oznacza, że kupicie go 1000 złotych taniej niż w momencie polskiej premiery. Za tablet zapłacicie zaś 1299 złotych, czyli o 200 złotych mniej.

Jeśli natomiast szukacie taniego telewizora, a macie ograniczoną przestrzeń, wtedy drobny telewizor realme Smart TV z ekranem o przekątnej 32 cali i rozdzielczości HD Ready może okazać się ciekawą propozycją, ponieważ kupicie go za 799 złotych, tj. o 200 złotych taniej.