Uber Eats zapowiada 5 tygodni promocji na 5. urodziny. Łap kod rabatowy!

Jak często zamawiasz jedzenie za pośrednictwem Uber Eats? W ciągu najbliższych pięciu tygodni z pewnością będziesz robił to jeszcze częściej, ponieważ platforma zapowiedziała liczne promocje i atrakcje z okazji swoich piątych urodzin.

Urodzinowa promocja Uber Eats

Wiedzieliście, że Uber Eats jest dostępny w Polsce już od pięciu lat? Pierwszym miastem, którego mieszkańcy mogli zamawiać jedzenie za pośrednictwem tej platformy, była (oczywiście) Warszawa, ale później na liście pojawiły się również m.in. Kraków, Wrocław, Lublin, Gliwice i Sosnowiec, Białystok i Szczecin oraz Kielce.

Obecnie usługa jest już dostępna dla mieszkańców ponad 100 miast w Polsce, którzy mogą zamawiać jedzenie z przeszło 6000 restauracji. Pięć lat od uruchomienia to również okazja do podsumowań – aplikacja przypomni użytkownikom, jakie było pierwsze ich zamówienie, a także ile czasu zaoszczędzili na gotowaniu, skąd zamawiali najczęściej i jaka kategoria jedzenia najbardziej przypadła im do gustu.

Jeżeli korzystacie z Uber Eats – pochwalcie się swoimi statystykami w komentarzach. Warto bowiem ponownie uruchomić aplikację, ponieważ do końca tego tygodnia czeka na Was kod rabatowy URODZINY5, dzięki któremu otrzymacie aż 40% zniżki na całe menu z wybranych restauracji – wystarczy wpisać go w zakładce „Promocje”.

Maksymalna wartość zniżki wynosi 20 złotych na każde zamówienie. Co ważne – kod rabatowy obejmuje nielimitowaną liczbę zamówień z restauracji, w których można z niego skorzystać. Jednocześnie opłata za dostawę oraz pozostałe opłaty wciąż obowiązują.

Jak jednak zostało zasygnalizowane już w tytule artykułu, Uber Eats zapowiedział pięć tygodni promocji na swoje piąte urodziny. Pierwsza, która potrwa do końca bieżącego tygodnia, to podany powyżej kod rabatowy URODZINY5. Kolejne oferty specjalne będą ogłaszane na przestrzeni kolejnych czterech tygodni – co tydzień na użytkowników ma czekać nowa promocja urodzinowa, więc warto regularnie zaglądać do aplikacji.

Co ważne – mogą z niej skorzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy. Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania na Androida (ze Sklepu Google Play) i iOS (z App Store).