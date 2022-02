Już w tym tygodniu rozpocznie się regularna sprzedaż Galaxy S22 Ultra. Tymczasem okazuje się, że flagowy smartfon Samsunga ma problem z ekranem, i to model z procesorem Exynos 2200, który jest sprzedawany m.in. w Polsce. Na szczęście producent wie już o nim i pracuje nad aktualizacją, która go wyeliminuje.

Galaxy S22 Ultra z Exynosem ma dziwny problem z ekranem. Samsung zapowiada aktualizację

Pierwsi klienci na świecie otrzymali już swoje egzemplarze Galaxy S22 Ultra i mogą się nimi cieszyć. A przynajmniej do momentu, gdy napotkają dziwny problem z ekranem. Jego istnienie zgłosili użytkownicy Reddita, ale udało się go odtworzyć również naszej Kasi, która testuje dla Was ten smartfon.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jak widzicie na załączonym powyżej zdjęciu, na wyświetlaczu pojawia się szeroki pasek z zakłóceniami. Kasia zauważyła jednak, że nie za każdym razem, chociaż mimo wszystko w większości przypadków. Na dodatek tylko wtedy, gdy podświetli się ekran przed skorzystaniem z czytnika linii papilarnych. Kiedy jest on wygaszony i położy się palec na skanerze, błąd nie występuje.

Prawdopodobnie część użytkowników nawet nie zauważyła tego zjawiska, ponieważ według Samsunga pasek z zakłóceniami pojawia się na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy jego rozdzielczość jest ustawiona na WQHD+, a tryb kolorów na Naturalny. Ponadto problem z ekranem ma występować jedynie w „ograniczonej liczbie” egzemplarzy. Na tę chwilę wygląda na to, że wyłącznie w tych z procesorem Exynos 2200, czyli wersji, która jest sprzedawana m.in. w Polsce.

Użytkownicy Reddita zgłosili, że problem z ekranem pojawia się również podczas korzystania z YouTube i Samsung potwierdził, że wie także o tej sytuacji. Jednocześnie poinformował, że już pracuje nad stosowną poprawką i wkrótce udostępni aktualizację, która wyeliminuje to zjawisko. Wynika z tego, że wina nie leży w warstwie hardware’u, tylko coś „zgrzyta” w oprogramowaniu.

Osoby, które zamówiły Galaxy S22 Ultra w przedsprzedaży (kończy się ona już jutro!), a także klienci dopiero planujący zakup flagowego Galaxy z rysikiem mogą więc odetchnąć z ulgą. Tymczasem, zanim pojawi się aktualizacja, producent zaleca zmianę rozdzielczości na Full HD+ i tryb kolorów na Żywy.