Twoja opaska Samsung wkrótce dostanie wspaniałą aktualizację

Samsung postanowił zaskoczyć użytkowników swoich smart opasek i wydał właśnie aktualizację z nowymi funkcjami. Sprawdźmy, jakie zmiany pojawiły się w oprogramowaniu dla opaski Galaxy Fit 2.

Opaska Samsunga otrzymała garść ciekawych zmian

Urządzenie, o którym mowa, pojawiło się na rynku półtora roku temu, lecz producent nie poświęcił zbyt wiele czasu na dodawanie nowych funkcji do tej opaski. Ostatnia duża aktualizacja dla Samsung Galaxy Fit 2 pojawiła się blisko rok temu, więc wielu użytkowników nie spodziewało się jej dalszego wspierania.

Koreański producent postanowił jednak wszystkich zaskoczyć i właśnie udostępnił aktualizację oprogramowania dla tego urządzenia. Przynosi ona użytkownikom opaski trzy interesujące nowości – dwie użyteczne na co dzień i jedną ciekawostkę dla fanów sportów ekstremalnych.

Wygodniejsze sterowanie smartfonem

Pierwsza ze zmian to dodanie opcji wysłania wiadomości SMS przy odrzuceniu połączenia. Nie jest to żadna nowość dla użytkowników smartfonów ani niektórych wearable, lecz z pewnością wiele osób będzie zadowolonych z jej dodania.

fot. Kacper Żarski

Po zainstalowaniu aktualizacji użytkownik na ekranie połączenia przychodzącego może nie tylko je odrzucić, ale również wysłać jedną z predefiniowanych wiadomości tekstowych do osoby, która dzwoniła. Działa to na takiej samej zasadzie, jak odpowiadanie na SMS-y, lecz od teraz wymaga wykonania mniejszej liczby czynności.

Kolejną nowością jest możliwość sterowania migawką aparatu w smartfonie z poziomu opaski. Dzięki tej funkcji można ustawić smartfon w dogodnym miejscu i odejść nieco dalej, by zapozować do zdjęcia. Eliminuje to konieczność używania samowyzwalacza w aplikacji aparatu. Niestety, ta opcja dostępna jest wyłącznie na smartfonach Samsunga z zainstalowanym systemem Android 7.0 Nougat lub nowszym. Posiadacze urządzeń innych marek nie będą mogli z niej skorzystać.

Nowa opcja dla miłośników sportów ekstremalnych

Główną funkcją opasek fitness jest monitorowanie aktywności oraz śledzenie treningów. Dlatego dla wielu osób ważne jest, by takie urządzenie oferowało funkcję śledzenia multum różnych dyscyplin. Niejednokrotnie miłośnicy mniej popularnych sportów mogą czuć się wykluczeni przez producentów akcesoriów fitnessowych, lecz Samsung stara się dbać o każdego.

Dowodem na to jest dodanie możliwości śledzenia… skoków na linie. Zgadza się, jeżeli lubicie w wolnym czasie wybrać się na bungee jumping, Galaxy Fit 2 pomoże Wam w rejestrowaniu tej aktywności.

źródło: SamMobile

Aktualizacja do wersji R220XXU1AVB8 waży 2,16 MB i jest już dostępna w Indiach, lecz wkrótce powinna pojawić się także w innych krajach, w tym też w Polsce. By ją pobrać, należy udać się do aplikacji Galaxy Wearable i sprawdzić dostępność nowej wersji oprogramowania.