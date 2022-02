PlayStation Plus na marzec. Miesiąc obfity w łakocie

Sony postanowiło rozpocząć tłusty czwartek nieco wcześniej. Pojawiło się ogłoszenie dotyczące marcowych gier w PlayStation Plus i muszę przyznać – jest to niezła rekompensata za poprzedni, rozczarowujący miesiąc.

Aż cztery gry w PlayStation Plus

Nie ma co ukrywać, że poprzedni miesiąc był słaby nawet jak na standardy PlayStation Plus. Dlatego tym bardziej cieszy powrót do formy w marcu, który i tak będzie jeszcze ociekał tłuszczem premier z końcówki lutego. Jeżeli nie planujecie wydawać zbyt wielu pieniędzy, te cztery produkcje dostarczą fantastycznej rozrywki.

ARK Survival Evolved (PS4),

Team Sonic Racing (PS4),

Ghostrunner (PS5),

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 & PS5).

Oczywiście, nie jest to oferta bez skazy. Dlaczego Ghostrunner nie pojawia się również w wersji na PlayStation 4? To wie tylko sam Jim Ryan. Dawanie ekskluzywnych benefitów grającym na PlayStation 5 jest świetne, lecz nie powinno to w głupi sposób wykluczać posiadaczy konsol PS4. Jakby nie patrzeć – jest ich więcej.

Co jednak mnie najbardziej cieszy? Zdecydowanie Team Sonic Racing. Jest to jeden z tytułów, które chciałem wypróbować nawet na oryginalną premierę. Problemem była zbliżająca się wówczas premiera Crash Team Racing: Nitro-Fueled, która skutecznie powstrzymała mnie od zakupu. Wystarczyło poczekać ponad dwa lata i proszę – jest za darmo!

źródło: PlayStation Blog

Wycinanka z gier

Osobliwym przypadkiem jest natomiast Ghost of Tsushima: Legends. Jest to osobny tryb kooperacyjny, który został całkowicie wycięty z oryginalnej gry autorstwa Sucker Punch. Jak łatwo się domyślić, tytuł ten nie jest dostępny dla wszystkich posiadaczy cyfrowej Ghost of Tsushima: Director’s Cut – bo i nie ma takiej potrzeby, skoro Legends tam już się znajduje.

Pomimo obfitości oferty, Sony kombinuje jak koń pod górę, by skomplikować benefity płynące z subskrypcji PlayStation Plus. Miejmy nadzieję, że w marcu ta maskarada się zakończy, a japoński gigant w końcu oficjalnie ogłosi Projekt Spartakus, rozwiewając wszystkie plotki i wątpliwości dotyczące jego abonamentów dla wiernych użytkowników i graczy.

A tymczasem nowe gry w PlayStation Plus odbierzecie już 1 marca 2022 roku. Pamiętajcie, że to ostatni dzwonek, by pobrać pozycje z poprzedniego miesiąca.