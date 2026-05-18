Nowa ikona Spotify w ogniu krytyki. Zmiana jest jednak uzasadniona

Spotify może pochwalić się największą liczbą użytkowników wśród wszystkich serwisów streamingowych (głównie) z muzyką. Teraz jednak mierzy się z analogicznie potężną falą krytyki za nową ikonę, która nie przypadła do gustu wielu osobom.

Od 2013 roku ikona Spotify nie przeszła rewolucyjnych zmian – niezmiennie jest to zielone koło z trzema łukami (wcześniej serwis sygnował napis Spotify z trzema łukami nad literą „o”). W 2026 roku Szwedzka platforma zdecydowała się jednak zmienić swoją ikonę, co nie spodobało się wielu użytkownikom.

Proste koło, które było wypełnione jednolitym kolorem zielonym i trzema czarnymi łukami wewnątrz zastąpiono bowiem ikoną, która przypomina dyskotekową kulę. I choć gatunek disco ma wielu fanów, to na Spotify wylała się fala krytyki za tę zmianę ikony.

Rozsierdzeni użytkownicy piszą na portalu X na przykład, że ktokolwiek w Spotify uznał, że to dobry pomysł, by używać tego nowego logo, powinien zostać zwolniony i natychmiast wysłany do więzienia lub twierdzą, że to największe pogorszenie w historii. Inny użytkownik zwraca natomiast uwagę, że zielony jest za ciemny na czarnym tle, a tekstura kuli dyskotekowej wygląda na pikselowatą na małym ekranie telefonu.

Czy nowa ikona Spotify zostanie już na zawsze?

Głosy niezadowolenia są liczne, jednak – przynajmniej na portalu X – Spotify stara się odpisywać na każdy nieprzychylny komentarz odnośnie nowej ikony. Platforma informuje, że jest to tymczasowa ikona, która została przygotowana z okazji 20. urodzin. Z tej również okazji udostępniono właśnie podsumowanie Spotify 20: Your Party of the Year(s). Najpopularniejszy serwis do strumieniowania muzyki powstał bowiem w 2006 roku.

Co jednak ciekawe, nowa ikona Spotify nie pojawia się u wszystkich użytkowników. Wśród członków redakcji Tabletowo jest ona widoczna u dwóch posiadaczy iPhone’ów i na tylko jednym smartfonie z Androidem – większość egzemplarzy z systemem Google ma standardową ikonę (pomimo aktualnej wersji programu). Nie wiadomo, z czego wynika ta rozbieżność.