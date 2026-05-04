Nieoczekiwany ruch Xiaomi. Jedna z serii smartfonów ma zniknąć

Seria smartfonów Xiaomi, po dość krótkim życiu, podobno trafiła do kosza. Producent nie planuje bowiem nowych modeli z tej linii.

Xiaomi Mix Flip, składany smartfon z klapką, okazał się całkiem udaną konstrukcją. W czerwcu 2025 roku zadebiutował Xiaomi Mix Flip 2, czyli jego bezpośredni następca. Dostaliśmy dwa ekrany AMOLED – 6,86-calowy, składany o rozdzielczości 2912 x 1224 pikseli oraz zewnętrzny o przekątnej 4,01 cala i rozdzielczości 1392 x 1208 pikseli.

Sercem wspomnianego urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy nawet 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane. Akumulator o pojemności 5165 mAh obsługuje ładowanie z mocą 67 W. W kwestii aparatów Xiaomi Mix Flip 2 ma główne oczko 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz przednią kamerkę 32 Mpix. Wypada jeszcze wspomnieć, że wymiary złożonej obudowy przedstawiają się następująco: 86,13 x 73,8 x 15,87 mm, z kolei po rozłożeniu mamy: 166,89 x 73,8 x 7,57 mm. Waga to 199 g.

Co jednak z Xiaomi Mix Flip 3, który mógłby okazać się interesującą alternatywą dla Samsunga Galaxy Z Flip 7 lub nadchodzącego Galaxy Z Flip 8? Cóż, ten smartfon może nigdy nie powstać. Digital Chat Station, znany z ujawniania planów producentów smartfonów, opublikował niezbyt przyjemny post.

Informator, w odpowiedzi udzielonej innej osobie na Weibo, stwierdził, że Xiaomi zdecydowało się nie kontynuować rozwoju linii małych, składanych smartfonów. Nie poznaliśmy szczegółów związanych z tą decyzją, ale możliwe, że chodzi przede wszystkim o niską sprzedaż.

Co z innymi składanymi smartfonami Xiaomi?

Firma nie zamierza jednak całkowicie porzucać składanych modeli. W planach jest Xiaomi 17 Fold, który przybierze formę „składanej książki”. Urządzenie ma zadebiutować w tym roku – obecnie jako możliwy termin wymienia się początek lipca.

Należy jeszcze dodać, że linia Xiaomi Mix Flip może zostać przywrócona w przyszłości. Ewentualnie powróci pod inną nazwą, gdy producent uzna, że warto ponownie wejść w segment składanych smartfonów z klapką.