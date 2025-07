Jaki smartfon składany wybrać w 2025 roku? Najlepsze „klapki” na rynku

Flipy, klapki, puderniczki… małe smartfony składane mają wiele nazw. Nie na nomenklaturze jednak będziemy się skupiać, lecz na najlepszych przedstawicielach tego gatunku. Przed Tobą ranking składanych smartfonów typu flip, na który składa się sześć urządzeń, reprezentujących różne kategorie cenowe.

Wybieramy najlepszy składany smartfon typu flip, czyli klapkę

Składane smartfony dzielą się na dwie kategorie: flipy (zwane też klapkami lub puderniczkami) mają krótki zawias w połowie dłuższych krawędzi, foldy zaś zginają się w połowie krótszych krawędzi. Te pierwsze stają się małymi kosteczkami po złożeniu, a po rozłożeniu mają mniej więcej wymiary standardowego smartfona. Drugie natomiast przypominają normalny smartfon, gdy są złożone, a po rozłożeniu bliżej im do tabletów.

Jedne i drugie urządzenia mają swoje plusy i minusy, a także rosnące grono użytkowników. W tym zestawieniu skupiamy się na pierwszej kategorii, a więc flipach. W rankingu znajdziesz 6 polecanych urządzeń w cenach od niespełna 2000 do przeszło 5000 złotych. Jedna uwaga, zanim zaczniemy – tym razem wyjątkowo modele nie zostały ułożone rosnąco ceną. Do rzeczy jednak – tak wygląda zestawienie…

Jaki smartfon składany typu flip? Ranking 2025:

Motorola Razr 60 Ultra – najlepiej wyposażony składany smartfon

– najlepiej wyposażony składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 – smukły składak typu flip

– smukły składak typu flip Samsung Galaxy Z Flip 6 – …a właściwie Galaxy Z Flip 7 FE

– …a właściwie Motorola Razr 50 Ultra – składany smartfon w dobrej cenie

– składany smartfon w dobrej cenie Xiaomi Mix Flip – godny uwagi składak dla wymagających

– godny uwagi składak dla wymagających Nubia Flip – po prostu dobry i tani smartfon składany

Pomimo że Samsung wypuścił w 2025 roku siódmą już generację flipów, to sektor tych urządzeń wciąż można nazwać raczkującym. W sklepach nie znajdziesz zbyt wielu modeli – innymi słowy: wybór nie jest zbyt duży. Dlatego właśnie w tym rankingu znajdują się właściwie wszystkie, jakie są szerzej dostępne. Przede wszystkim starałem się więc wskazać kluczowe plusy i minusy poszczególnych propozycji, żeby pomóc Ci odnaleźć idealną opcję dla siebie.

Nie przedłużajmy zatem, tylko przejdźmy do konkretów. Krótko mówiąc:

Zaczynamy!

Motorola Razr 60 Ultra – najlepiej wyposażony składany smartfon

Ranking zaczynamy od bardzo mocnej propozycji. Motorola Razr 60 Ultra jest bowiem najlepiej wyposażonym smartfonem składanym typu flip, jaki można obecnie kupić. Bazuje na absolutnie topowym procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Elite, z którym współpracuje 16 GB RAM. W środku znalazło się też 512 GB pamięci na pliki i akumulator o pojemności 4700 mAh, w którym energię można uzupełniać z mocą 68 W przewodowo lub 30 W bez kabelka.

Wysoka wydajność, długi czas pracy i szybkie ładowanie to jeszcze nie wszystko, na co możesz liczyć. Urządzenie chwalone jest też za jakość wykonania, interesujący design (szczególnie w wersji z drewnianymi pleckami) oraz nieprzeciętne możliwości fotograficzne zapewniane przez trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy – jeden z przodu i dwa z tyłu (główny oraz ultraszerokokątny).

Atutem Motki jest również duży, 7-calowy wyświetlacz wewnętrzny, cechujący się także bardzo wysoką rozdzielczością, częstotliwością odświeżania sięgającą 165 Hz oraz jasności dochodzącą aż do 4500 nitów, dzięki czemu nawet pełne słońce nie wpływa negatywnie na widoczność. Ekran zewnętrzny natomiast ma 4 cale i wypełnia prawie całą pokrywę.

Jeśli chodzi o minusy, najczęściej padają dwa. Pierwszym jest dość wysoka cena. Drugi zaś związany jest z zastosowanym procesorem, który z jednej strony oferuje wyśmienitą płynność działania, ale z drugiej – zdarza mu się mocno nagrzać i sporadycznie zaliczyć spory spadek wydajności.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 60 Ultra 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 7 cali, LTPO AMOLED, 2912×1224 piksele, 165 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4 cale, LTPO AMOLED, 1272×1080 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4700 mAh, ładowanie maks. 68 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 171,48×73,99×7,19 mm,

wymiary (złożony): 88,12×73,99×15,69 mm,

waga: 199 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Z Flip 7 – smukły składak typu flip

Czas na najpoważniejszego rywala Motoroli. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 dopiero co zadebiutował na rynku, więc postawienie na niego jest trochę jak kupowanie kota w worku, ale raz, że to Samsung, a dwa – jego specyfikacja wygląda na tyle dobrze, że zamieścić ten model w rankingu po prostu wypadało.

Siódemka stanowi duży krok naprzód. Przede wszystkim na uwagę zasługuje jej smukłość. Po złożeniu ma 13,7 mm, a rozłożona – zaledwie 6,5 mm. Wyjątkowo cienka jest także ramka wokół zewnętrznego ekranu, dzięki czemu urósł on aż do 4,1 cala. Niestety, nadal domyślnie nie posłuży nam do czegokolwiek więcej niż wyświetlanie powiadomień i widżetów (można to jednak obejść – tu możecie przeczytać jak otwierać wszystkie apki na zewnętrznym ekranie flipa).

Wyświetlacz w środku ma natomiast przekątną 6,9 cala, cechując się przy tym rozdzielczością Full HD+ i jasnością sięgającą 2600 nitów. Kawałeczek dla siebie zabiera aparat 10 Mpix. Z tyłu natomiast oczka są dwa: to główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. Dopełnieniem specyfikacji są: procesor Exynos 2500 i akumulator o pojemności 4300 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe z mocą 25 W oraz indukcyjne (15 W).

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, LTPO AMOLED 2X, 2520×1080 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4,1 cala, Super AMOLED, 1048×948 pikseli,

procesor: Samsung Exynos 2500 (3 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 10 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4300 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 166,7×75,2×6,5 mm,

wymiary (złożony): 85,5×75,2×13,7 mm,

waga: 188 g.

Regularna sprzedaż urządzenia startuje 25 lipca 2025 roku. Do tego czasu możesz skorzystać z oferty przedsprzedażowej i wersję z 512 GB pamięci kupić w cenie wariantu 256 GB (a więc zaoszczędzić 500 złotych). Dodatkowo, mamy kod rabatowy do wykorzystania w oficjalnym sklepie Samsunga, obniżający koszt zakupu telefonu o 300 złotych (jeśli zdecydujesz się na zakup również nowego zegarka zaoszczędzisz kolejne 200 złotych). Kod to TABLETOWO (poniżej podana cena bez kodu).

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Z Flip 7 5G ok. 5000 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – …a właściwie Galaxy Z Flip 7 FE

Premiera Siódemki wydawałaby się dobrym momentem na zakup poprzednika. Producent z Korei Południowej postanowił jednak zrobić coś dziwnego. Szóstka stała się praktycznie niedostępna w sprzedaży, a w jej miejsce pojawił się smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Tak naprawdę jest to jednak dokładnie to samo urządzenie, co Galaxy Z Flip 6, tyle tylko, że ze zaktualizowanym systemem operacyjnym (Android 16).

No i… wyższą ceną, przez co atrakcyjność zakupu wydaje się w tym momencie dyskusyjna. Niemniej nie zmienia to faktu, że nadal mówimy o bardzo dobrym urządzeniu i jednym z najlepszych flipów na rynku. Jest wyposażone w procesor Exynos 2400, 8 GB RAM, główny aparat 50 Mpix i ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowania o mocy 25 W.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

„Galaxy Z Flip 6 to naprawdę udany składany smartfon” – napisała Kasia w podsumowaniu recenzji. Punktowała jego plusy: spory ekran zewnętrzny, szybkość działania, dobre aparaty, pełne zaplecze komunikacyjne czy siedem lat aktualizacji. Wśród minusów zaś wymieniła między innymi niewykorzystany potencjał zewnętrznego wyświetlacza oraz wolne ładowanie.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,7 cala, Dynamic AMOLED 2X, 2640×1080 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 3,4 cala, Super AMOLED, 748×720 pikseli,

procesor: Samsung Exynos 2400 (4 nm, do 3,21 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 10 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 165,1×71,9×6,9 mm,

wymiary (złożony): 85,1×71,9×14,9 mm,

waga: 187 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G ok. 4300 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Motorola Razr 50 Ultra – składany smartfon w dobrej cenie

Bezpośrednią konkurencją dla Samsunga Galaxy Z Flip 6 (czy też Galaxy Z Flip 7 FE) jest Motorola Razr 50 Ultra. Oba smartfony prezentują bardzo zbliżony poziom, ale dużą przewagą Motki staje się w tej chwili cena. Jest tańsza, choć – na dobrą sprawę – oferuje więcej niż jej rywal.

Urządzenie ma na pokładzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, z którym współpracuje 12 GB RAM. Tak jak Samsung, ma też akumulator o pojemności 4000 mAh, ale obsługuje ładowanie z mocą 45 W. Dodatkowo – zamiast ultraszerokokątnego aparatu dodatkowego – oferuje teleobiektyw o rozdzielczości 50 Mpix.

Razr wygrywa także ekranami. Główny cechuje się przekątną 6,9 cala, częstotliwością odświeżania 165 Hz i jasnością sięgającą 3100 nitów. Zewnętrzny natomiast ma 4 cale i rozdzielczość Full HD+, a do tego można z niego bez problemu skorzystać do uruchamiania wszystkich aplikacji (a nie tylko wyświetlania widżetów).

Jeśli chodzi o to, w czym Razr przegrywa z Samsungiem, to jest to przede wszystkim nieco gorszy zawias i niższy standard szczelności oraz brak zestawu funkcji Galaxy AI. To ostatnie zdaje się jednak nadrabiać prawie czystym Androidem – co kto lubi.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 50 Ultra 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, AMOLED, 2640×1080 pikseli, 165 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4 cale, AMOLED, 1272×1080 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, do 3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 171,42×73,99×7,09 mm,

wymiary (złożony): 88,09×73,99×15,32 mm,

waga: 189 g,

cena i dostępność:

Jeśli zastanawiasz się, który reprezentant poprzedniej generacji rzeczywiście jest lepszy dla Ciebie, to koniecznie sprawdź przygotowane przez Kasię porównanie Moto Razr 50 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 6. A my tymczasem jedziemy dalej…

Xiaomi Mix Flip – godny uwagi składak dla wymagających

Składane smartfony to nie tylko Samsung i Motorola, choć ci dwaj producenci niezaprzeczalnie dominują w tym sektorze. Ciekawe propozycje można znaleźć także w ofertach innych marek, a jedną z nich jest Xiaomi Mix Flip. Jaki jest ten model?

„Xiaomi Mix Flip nie jest odporny ani na wodę, ani na kurz, a już samo to dla potencjalnych klientów może stanowić tak zwanego straszaka. Nie ma też ładowania indukcyjnego, które oba modele obsługują, jak i eSIM” – ten fragment recenzji smartfona może zniechęcać. Zaraz po nim następuje jednak zdanie: „Mimo wszystko, Xiaomi Mix Flip to naprawdę fajny smartfon”.

No bo też atutów mu nie brakuje. Ma świetny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 12 GB RAM. Ma główny aparat 50 Mpix, teleobiektyw o tej samej rozdzielczości i przedni aparat 32 Mpix. Ma spory akumulator (4780 mAh), w dodatku z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W. I ma też bardzo dobre wyświetlacze.

Ten główny cechuje się przekątną 6,86 cala, wysoką rozdzielczością, częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz jasnością dochodzącą do 3000 nitów. Zewnętrzny natomiast ma nieco ponad 4 cale i można go z powodzeniem wykorzystać na wiele różnych sposobów. To dobry sprzęt, a obecnie wcale nie jest już taki drogi.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi Mix Flip 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,86 cala, AMOLED, 2912×1224 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4,1 cala, AMOLED, 1392×1208 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4780 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: brak,

wymiary (rozłożony): 167,5×74,02×7,8 mm,

wymiary (złożony): 85,54×74,02×15,99 mm,

waga: 192 g,

cena i dostępność:

Nubia Flip – po prostu dobry i tani smartfon składany

Zestawienie zamyka aktualnie najtańszy smartfon składany na rynku. W momencie publikacji tego rankingu Nubia Flip kosztuje zaledwie 1999 złotych, co czyni ten model właściwie bezkonkurencyjnym – przynajmniej w ujęciu cenowym. A jak przedstawia się jego specyfikacja? Nie najgorzej wydaje się właściwą odpowiedzią.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Wydajność jest przyzwoita, ale nic ponadto. W środku zainstalowany został także akumulator o pojemności 4310 mAh – realnie wytrzymuje cały dzień, choć przy intensywnym użytkowaniu pod wieczór może być konieczne doładowanie. To ostatnie, na szczęście, jest szybkie, dzięki funkcji uzupełniania energii z mocą 33 W.

Wewnętrzny wyświetlacz OLED cechuje się przekątną 6,9 cala, wysoką rozdzielczością i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Stanowi mocny atut tego urządzenia. Zewnętrzny panel również bazuje na technologii OLED – jest okrągły, ma średnicę 1,43 cala i… niestety, nie pozwala na zbyt wiele. Służy właściwie wyłącznie do wyświetlania godziny i powiadomień.

Przeciętny aparat, brak obsługi wirtualnych kart eSIM i nieco przestarzałe oprogramowanie to kolejne minusy, których warto być świadomym. Ogólna jakość urządzenia jest jednak wysoka i dla osób, którym marzy się składak, ale dysponują mocno ograniczonym budżetem, może być bardzo dobrą opcją.

Najważniejsze cechy smartfona Nubia Flip 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2790×1188 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: okrągły, 1,43 cala, OLED, 466×466 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4310 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 13,

odporność: brak,

wymiary (rozłożony): 170×75,5×7 mm,

wymiary (złożony): 87,6×75,5×15 mm,

waga: ~215 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Nubia Flip 5G ok. 2000 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

I jak? Udało Ci się znaleźć w tym rankingu najlepszy smartfon składany dla siebie? Wierzę, że tak. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to – jak zawsze – sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.