To będzie pierwszy taki tablet Huawei w tej dekadzie

Wszystko wskazuje na to, że na początku września Huawei skupi się na premierze i promowaniu kolejnej generacji podwójnie składanego smartfona – Mate XTs. Jakie jeszcze urządzenia planuje gigant w przyszłości?

Tablet mniejszy od smartfona

Nowość, nad którą pracuje Xiaomi, jest o tyle ciekawa, że mowa tu o tablecie, który zaoferuje mniejszy wyświetlacz niż nadchodzący smartfon. Po Mate XTs można spodziewać się ekranu o pełnej przekątnej przekraczającej 10 cali. Tymczasem nowy MatePad ma otrzymać 8,8 calowy panel OLED i rywalizować z takimi urządzeniami, jak iPad Mini 7. generacji, Lenovo Legion Y700 4. generacji, Redmi K Pad czy Redmagic Astra Gaming Tablet.

Warto również wspomnieć, że jest to powrót Huawei do kompaktowych tabletów po dłuższej przerwie. Ostatnie urządzenie w tej kategorii z ekranem o przekątnej poniżej 9 cali to MatePad T8, który zadebiutował w maju 2020 roku. Chiński informator Digital Chat Station postanowił podzielić się kilkoma nowymi informacjami dotyczącymi tego sprzętu.

Jaki będzie nowy tablet Huawei?

Warto w tym miejscu przypomnieć poprzedni wpis informatora dotyczący nowego tabletu. Oprócz wspomnianego ekranu OLED w rozmiarze 8,8 cala, kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że urządzenie powinno wykorzystywać układ mobilny Kirin z serii 9 – tej samej, która trafiła do serii smartfonów Huawei Pura 80.

Teraz DCS dodaje, że tablet przeszedł certyfikację sieciową. Prototyp o nazwie kodowej McLaren ma oferować moduł umożliwiający komunikację 5G oraz łączność Star Flash (zaawansowany system komunikacji rozwijany przez Chiny jako alternatywa dla Bluetooth i Wi-Fi). Potwierdzono również obecność SoC N-1 Kirin 9, panel OLED o wąskich ramkach dookoła oraz trzy wersje kolorystyczne – czarną, białą i zieloną.

Niestety, na ten moment nie wiadomo, jaki akumulator otrzyma kompaktowy tablet, jak będzie się nazywał (choć patrząc na Huawei byłoby bardzo dziwne, gdyby nie stał się częścią rodziny MatePad) ani kiedy pojawi się na rynku. Kolejna porcja przedpremierowych danych technicznych podpowiada jedynie, że debiut nie powinien być częścią bardzo odległej przyszłości.