Mały tablet też może być potężny. Oto dowód

Nie bez powodu topowe urządzenia z najnowszymi podzespołami są duże. Producenci coraz częściej udowadniają jednak, że w małym ciele również może być „wielki duch”. Najnowszym tego przykładem jest nowy tablet Lenovo Legion Y700 4. generacji.

Nowy tablet Lenovo Legion Y700 4. generacji to potężny „maluch”

Najnowszy tablet chińskiej marki zasługuje na określenie „maluch”, ponieważ został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej zaledwie 8,8 cala, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadko spotykane. Pomimo niewielkiego rozmiaru, oferuje rozdzielczość aż 3040×1904 pikseli, co przekłada się na 408 ppi. Ekran ma również zdolność odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 360 Hz oraz jasność do 600 nitów. Do tego obsługuje 100% palety DCI-P3 i 12-bitową głębię koloru.

Lenovo Legion Y700 4. generacji (źródło: Lenovo)

W tym niewielkim ciałku – bo o grubości tylko 6,99 mm i wadze 340 gramów – producent zdołał ulokować też akumulator o pojemności 7600 mAh, który można ładować z mocą 68 W. Oprócz tego znalazło się także miejsce na slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB i system rozpraszania ciepła o łącznej powierzchni 41356 mm2 z komorą parową o wielkości 12000 mm2.

Przyda się on, aby ultra wydajne podzespoły mogły działać długo na pełnych obrotach. Producent zamontował w tym sprzęcie bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition wraz z pamięciami LPDDR5X Ultra i UFS 4.1.

Ile kosztuje tablet Lenovo Legion Y700 4. generacji?

Najnowsza generacja będzie sprzedawana w Chinach w dwóch konfiguracjach. Wersja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej za 3299 juanów (równowartość około 1725 złotych), natomiast wariant z 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci za 3799 juanów (~1985 złotych).

Można się spodziewać, że najnowszy tablet Lenovo Legion Y700 z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite będzie sprzedawany również poza Chinami.

Lenovo Legion Y700 4. generacji vs Lenovo Legion Y700 2025 – porównanie specyfikacji