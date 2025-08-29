Zepchnął Apple z tronu. Teraz to on rządzi na rynku smartwatchy

Firma Apple przez lata cieszyła się pozycją lidera na rynku smartwatchy. Nawet jeśli notowała gorsze wyniki, żaden inny producent inteligentnych zegarków nie był w stanie jej pokonać. Drugi kwartał 2025 roku można wobec tego nazwać historycznym – komuś bowiem w końcu udała się ta sztuka.

Huawei nowym królem smartwatchy. Apple żegna się z tronem

Huawei – to właśnie ten chiński producent zaliczył niesamowicie udany drugi kwartał 2025 roku. Zwiększył bowiem wolumen dostaw o 52% względem ubiegłego roku, dzięki czemu zdołał wyprzedzić firmę Apple i wedrzeć się na pierwsze miejsce rankingu najpopularniejszych marek na rynku smartwatchy. Ponad jedna piąta całego tortu należała do niego (21%), jak wynika z raportu Counterpoint.

Warto podkreślić, że to sukces Huawei, a nie porażka Apple zadecydowała o takim układzie sił. Amerykański gigant zaliczył bowiem dość stabilny kwartał, gdyż w jego przypadku zanotowano zmniejszenie dostaw o jedynie 3%. Równocześnie jednak jego udział w rynku spadł z 19% do 17%. Dlaczego?

Ano dlatego, że Huawei nie jest jedynym chińskim producentem, który zaliczył tak dobry wynik. No dobra, tak dobry był tylko dla niego, ale dwie inne marki także nie mają powodów do zmartwień. Xiaomi zwiększyło dostawy o 38% i swój udział z 7% do 9%, a Imoo wysłało do sklepów o 21% więcej smartwatchy, utrzymując udział na poziomie 7%.

Pierwszą piątkę zamyka Samsung, który – podobnie jak Apple – odnotował spadek dostaw o 3%, co ostatecznie dało mu 6% udziału w rynku. Równocześnie zmalało znaczenie pozostałych producentów, upakowanych pod określeniem inni – ich udział to już nie 45%, a jedynie 40%.

Rynek smartwatchy w drugim kwartale 2025 roku (źródło: Counterpoint)

W ogólnym rozrachunku globalny rynek smartwatchy odnotował wzrost o 8% w porównaniu do ubiegłego roku. Warto to podkreślić, ponieważ jest to pierwszy zielony kwartał po pięciu czerwonych.

Nie dziwi mnie sukces Huawei

Na marginesie: sukces Huawei w ogóle mnie nie dziwi. Chiński producent wypuszcza na rynek całą masę modeli, które w dodatku reprezentują naprawdę niezły poziom. Sam miałem okazję testować model Huawei Watch Fit 4, który oferuje wyśmienitą funkcjonalność i jakość za nieduże pieniądze.

Na łamach Tabletowo.pl znajdziesz też test Huawei Watch Fit 4 Pro, a więc jego nieco bardziej wypasionego brata. Sprawdziliśmy również model Huawei Watch Fit 5 i to nie przypadek, że otrzymał notę 8/10. Nie bez znaczenia może być także to, że producent nie boi się nietypowych rozwiązań, jak chociażby Huawei Watch D2 z ciśnieniomierzem.