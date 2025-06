Premiera serii Huawei Pura 80. Mobilna fotografia z wyjątkowymi rozwiązaniami

Chińczycy ponownie to zrobili. Seria Huawei Pura 80, a szczególnie model Huawei Pura 80 Ultra, to pokaz inżynierskich zdolności w kwestii mobilnej fotografii. Wśród zastosowanych rozwiązań mamy system przełączania obiektywów.

W zeszłym roku dostaliśmy fotograficznie wybitnego Huawei Pura 70 Ultra, któremu towarzyszyły nieco słabsze modele z tej samej serii. Chińczycy postanowili nie odpuszczać i ich najnowsze smartfony nie są odgrzanymi kotletami z dodatkową szczyptą przypraw. Huawei Pura 80 Ultra, a także pozostałe smartfony z nowej serii, wprowadzają mobilną fotografię na jeszcze wyższy poziom.

Co oferuje Huawei Pura 80?

Zanim przejdziemy do głównego dania, przyjrzymy się podstawowemu smartfonowi, czyli Huawei Pura 80. Wyposażony jest on w 6,6-calowy ekran LTPO OLED (1-120 Hz) o rozdzielczości 2760 x 1256 pikseli, akumulator o pojemności 5600 mAh z możliwością przewodowego ładowania 66 W i indukcyjnego 50 W. Znalazło się też miejsce dla 12 GB RAM i nawet 1 TB na dane. Nie wiemy jednak jeszcze, jaki procesor siedzi we wnętrzu obudowy.

Jeśli chodzi o fotograficzne zdolności, to główny aparat ma 50 Mpix i zmienną przysłonę f/1.4-f/4.0. Do tego dochodzi teleobiektyw peryskopowy 12 Mpix z 5,5-krotnym zoomem optycznym, ogniskową odpowiadającą 125 mm i f/3.4. Z tyłu znalazł się jeszcze aparat ultraszerokokątny 13 Mpix. Z kolei przedni aparat to 13 Mpix f/2.0.

Specyfikacja Huawei Pura 80 Pro i Pura 80 Pro+

Modele Huawei Pura 80 Pro i Pura 80 Pro+ oferują 6,8-calowe ekrany LTPO OLED (1-120 Hz) o rozdzielczości 2848 × 1276 pikseli. Oba mają akumulatory 5700 mAh z możliwością ładowania przewodowego 100 W i indukcyjnego 80 W. Wypada dodać, że Pro i Pro+ zapewniają porty USB 3.1 Gen 1, a wariant podstawowy ma port USB 2.0.

Użytkownicy Pro dostaną do dyspozycji 12 GB RAM, a właściciele Pro+ będą mogli wykorzystać potencjał 16 GB RAM. Niezależnie od wybranego wariantu klienci otrzymają maksymalnie 1 TB przestrzeni na dane. Procesor nie jest znany, ale Huawei chwali się, że Ark Engine w Pro i Pro+ sprawia, że ​​są one o 36% szybsze od swoich poprzedników.

Zarówno w Pura 80 Pro, jak i w Pura 80 Pro+ znajdziemy 1-calową matrycę 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.6-f/4.0. Teleobiektyw peryskopowy 48 Mpix f/2.1 zapewnia 4-krotny zoom optyczny, a aparat ultraszerokokątny ma 40 Mpix. Przedni aparat to natomiast 13 Mpix z f/2.0.

Huawei Pura 80 Pro i Pura 80 Pro+ (fot. Huawei)

Król mobilnej fotografii, czyli Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra jest wyposażony w 6,8-calowy ekran LTPO OLED (1-120 Hz) o rozdzielczości 2848 × 1276 pikseli i szczytowej jasności 3000 nitów. Do tego dochodzi 16 GB RAM i 512 GB lub 1 TB na dane. Akumulator o pojemności 5700 mAh naładujemy z wykorzystaniem kabla z mocą 100 W lub indukcyjnie z mocą 80 W.

Opis aparatów wypada zacząć nietypowo od przedstawienia peryskopowego teleobiektywu. Otóż producent zastosował dwa obiektywy dla jednej matrycy, które – z wykorzystaniem miniaturowego i zdecydowanie sprytnie wymyślonego mechanizmu – mogą być przełączane. Pierwszy obiektyw oferuje przybliżenie 3,7 x (83 mm, f/2.4), a drugi to imponujący zoom 9,4x (212 mm, f/3.6). Sama matryca jest naprawdę spora – 1/1,28 cala.

Huawei Pura 80 Ultra to jeszcze aparat główny 50 Mpix z 1-calową matrycą RYYB i zmienną przysłoną f/1.6-f/4.0 oraz aparat ultraszerokokątny 40 Mpix. Do wykonywania selfie przeznaczony jest aparat przedni 13 Mpix z f/2.0.

Smartfony z nowej serii działają pod kontrolą HarmonyOS 5.1 oraz oferują Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC i obudowy z klasą odporności IP68 i IP69. Do tego dochodzi szereg innych rozwiązań, jak chociażby łączność satelitarna.

Seria Huawei Pura 80 – cena i dostępność

Obecnie smartfony oferowane są w Chinach, aczkolwiek podstawowy model nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Oczywiście możemy już wyczekiwać ich globalnego debiutu.

Huawei Pura 80 Pro został wyceniony na:

12/256 GB – 6499 juanów (około 3344 złotych),

12/512 GB – 6999 juanów (około 3601 złotych),

12 GB/1 TB – 7999 juanów (około 4116 złotych).

Huawei Pura 80 Pro+ kosztuje:

16/512 GB – 7999 juanów (około 4116 złotych),

16 GB/1 TB – 8999 juanów (około 4631 złotych).

Za Huawei Pura 80 Ultra trzeba zapłacić: