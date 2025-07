Gamingowa bestia gotowa na podbój Europy. Znamy ceny

Redmagic Astra Gaming Tablet to urządzenie stworzone z myślą o graczach. Specyfikacja obiecuje rewelacyjną wydajność, pierwszorzędny komfort rozgrywki oraz długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim.

Europejska premiera Redmagic Astra Gaming Tablet – cena jest już znana

W pierwszej połowie czerwca zaprezentowany został Redmagic Gaming Tablet 3 Pro. Wtedy też od razu producent zapowiedział, że ta przepotężna bestia dla graczy pojawi się także w naszej części świata – jako Redmagic Astra Gaming Tablet. Dziś poznaliśmy szczegóły na ten temat.

Regularna sprzedaż urządzenia Redmagic Astra Gaming Tablet w Europie wystartuje 16 lipca 2025 roku. Parę dni wcześniej – 10 lipca – ruszy natomiast sprzedaż voucherów za symboliczne 1 euro, dzięki któremu zyskacie 30 euro rabatu na zakup sprzętu, możliwość zamówienia egzemplarza o 1 dzień wcześniej oraz prezent w postaci ładowarki o mocy 80 W i nasadek na palce.

Europejska cena Redmagic Astra Gaming Tablet przedstawia się następująco:

12/256 GB – 499 euro (równowartość ~2115 złotych),

16/512 GB – 649 euro (~2755 złotych),

24 GB/1 TB – 849 euro (~3600 złotych).

Przypomnijmy, co otrzymujemy w zamian…

Taka jest specyfikacja gamingowej bestii Redmagic Astra Gaming Tablet

Redmagic Astra Gaming Tablet to urządzenie wyposażone w 9,06-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,4K, częstotliwości odświeżania do 165 Hz, jasności dochodzącej do 1600 nitów i przyciemnianiu z częstotliwością 5280 Hz. Może też pochwalić się rejestrowaniem dotyku z częstotliwością do 2000 Hz.

Redmagic Astra Gaming Tablet (fot. Redmagic)

Poza ekranem mocną stroną tabletu wydaje się też wydajność. Jego sercem jest topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, z którym współpracują nawet 24 GB RAM typu LPDDR5T oraz maksymalnie 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1 Pro.

Tablet ma też spory, 13-warstwowy system chłodzenia ICE-X z wykorzystaniem ciekłego metalu i wentylatorów. Do tego dochodzą głośniki stereo z DTS:X Ultra, system Android 15 (z nakładką Redmagic OS 10.5) oraz akumulator o pojemności 8200 mAh. Ma on zapewniać przeszło 6 godzin rozgrywki w Call of Duty Mobile lub 4,5 godziny w PUBG, a także 33 godziny odtwarzania wideo. Szybkie ładowanie z mocą 80 W pozwala zaś na uzupełnienie energii od 0 do 100% w niewiele ponad godzinę.