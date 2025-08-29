Google Home z nowymi funkcjami. Jedna może Cię zaskoczyć

Nowe funkcje trafiają do aplikacji Google Home, a jedna z nich może być naprawdę przydatna. W ramach aktualizacji pojawiły się też poprawki, które szczególnie przypadną do gustu posiadaczom urządzeń z iOS.

Automatyzacje Google Home stają się bardziej intuicyjne

Technologiczny gigant z Mountain View aktualizuje aplikację Google Home. W ramach wersji 3.39 do użytkowników docierają nowe funkcje – jedną z najciekawszych jest tzw. Obecność Wi-Fi (ang. Wi-Fi presence). System smart home może wykrywać obecność lub brak obecności konkretnego domownika, gdy ten połączy lub rozłączy się z wybraną siecią Wi-Fi. W oparciu o ten „czujnik obecności” można stworzyć status „W domu” i „Poza domem”.

W praktyce za pomocą automatyzacji masz np. możliwość ustalenia automatycznego uruchamiania świateł w salonie, gdy Twój smartfon połączy się z domową siecią bezprzewodową. Możesz również ustawić m.in. automatyczne wyłączanie muzyki, gdy wyjdziesz z domu.

Funkcja wykrywania obecności w Google Home (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Ponadto system Google Home zostaje uzupełniony o pełną obsługę harmonogramów temperatury, czujników oraz wentylatorów dla starszych modeli termostatów z linii Nest. Technologiczny gigant informuje też, że stan ogrzewania lub chłodzenia za pomocą termostatu Nest będzie wyświetlany wyraźniej – firma wspomina o żywszych kolorach i zaktualizowanych opisach.

Aktualizacja Google Home 3.39 obejmuje również zaktualizowany panel zużycia energii elektrycznej. Użytkownicy będą mogli w prosty sposób zapoznać się osobno z zużyciem wynikającym z ogrzewania i chłodzenia. Ponadto wyświetlony zostanie podział zużycia według etapu i rodzaju ogrzewania. System smart home wygeneruje też cotygodniowy raport dotyczący zużycia w skali roku.

Poprawki Google Home dla użytkowników iPadów i iPhone’ów

Aktualizacja Google Home do wersji 3.39 rozwiązuje także kilka błędów. Od teraz iPady mają nie zawieszać się po stuknięciu w ikonę innego członka gospodarstwa. Naprawiono również problem z nagraniami wyświetlanymi na urządzeniach z systemem iOS – użytkownicy odtwarzający zdarzenia z kamery dzwonka Nest Doorbell i w widoku na żywo dotychczas mogli widzieć niespójne wideo, ale teraz ma się to zmienić. Google twierdzi, że rozwiązało też problem z komunikatem „Coś poszło nie tak”, który pojawiał się na sprzętach z iOS po próbie ustawienia kodu dostępu.

Warto wspomnieć, że technologiczny gigant sukcesywnie dodaje nowe funkcje do swojego systemu inteligentnego domu. Google prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem bota sztucznej inteligencji Gemini i zastąpieniem nim Asystenta Google. Ponadto firma ma w planach wprowadzenie nowego głośnika z linii Nest, a także nowej kamery zewnętrznej, wewnętrznej i dzwonka do drzwi.