Kiedy Booking wypłaci pieniądze? Zamieszanie po decyzji UOKiK

Decyzją UOKiK Booking.com musi wprowadzić odpowiednie zmiany w serwisie oraz wynagrodzić klientom brak spełnienia wymogów płynących z dyrektywy Omnibus. Okazuje się jednak, że platforma nie uznaje reklamacji. Przynajmniej na ten moment.

Czekasz na rekompensatę od Booking? Musisz uzbroić się w cierpliwość

W dniu 12 sierpnia 2025 roku, po niemalże dwóch latach od postawienia zarzutów wobec Booking.com, UOKiK wydał decyzję. Platforma została zobowiązana do wprowadzenia zmian w serwisie oraz przyznania rekompensat tym konsumentom, którzy dokonali rezerwacji od 1 stycznia 2023 roku do dnia wprowadzenia zmian wynikających z decyzji.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że rekompensatą jest:

podwyższenie poziomu programu lojalnościowego Genius – dla użytkowników będących na pierwszym lub drugim poziomie tego programu,

40 złotych do wykorzystania w serwisie Booking.com – dla użytkowników będących na trzecim poziomie programu Genius.

Decyzja UOKiK w sprawie Booking.com (źródło: UOKiK)

Użytkownicy Booking.com zaczęli masowo wysyłać wnioski o rekompensaty, jednak obecnie reklamacje nie są uznawane. Konsumenci w odpowiedzi otrzymują informację, że „program jeszcze nie działa”. Platforma nie próbuje jednak uchylić się od odpowiedzialności.

Serwis zaznacza, iż zgodnie z zasadami ustawy, zmiany wejdą w życie miesiąc po oficjalnym ogłoszeniu decyzji. Ponadto twierdzi, że nie potwierdził jeszcze szczegółowego procesu zgłaszania roszczeń.

Rekompensata od Booking.com – kiedy można się jej spodziewać?

W praktyce oznacza to, że decyzja UOKiK uprawomocni się 12 września 2025 roku. A wraz z uprawomocnieniem Booking.com będzie miał kolejny miesiąc na opublikowanie decyzji na swojej stronie internetowej. W ciągu następnego tygodnia serwis musi przesłać wiadomości do klientów z informacją o naruszeniach oraz poinformować o tym, że można uzyskać rekompensatę.

Zgodnie z decyzją UOKiK wnioskowanie o rekompensatę można złożyć przez infolinię lub czat z obsługą klienta. Jeśli już np. zdążyliście przesłać wiadomość przez Centrum Pomocy, nie musicie robić tego ponownie, gdyż każdy złożony wniosek musi zostać rozpatrzony. Osoby, które jeszcze nie ubiegały się o rekompensatę, mają na to sporo czasu, bo aż 3 miesiące od momentu otrzymania maila z decyzją od Booking.com.

Małgorzata Cieloch – rzeczniczka UOKiK – przekazała redakcji Fly4free.pl, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku platforma ma maksymalnie dwa miesiące na przyznanie środków lub podwyższenie statusu w ramach programu Genius.

Kiedy więc w praktyce można spodziewać się pierwszych rekompensat? Około stycznia 2026 roku. Przybliżony harmonogram prezentuje się tak:

do 12 września 2025 roku – uprawomocnienie,

do 12 października 2025 roku – opublikowanie decyzji,

do około 19 października 2025 roku – przesłanie informacji do klientów,

do około 2 listopada 2025 roku – czas na rozpatrzenie reklamacji 14 dni,

od stycznia 2026 roku – przekazanie środków lub podwyższenie statusu w programie Genius.