Mały Apple iPad mini 7. generacji już tu jest! Razem z polskimi cenami

Może trudno w to uwierzyć, ale 6. generacja iPada mini ma już ponad 3 lata. Nadszedł najwyższy czas na odświeżenie tej serii. Przed Wami iPad mini (2024)!

Nowy maluch Apple

Jaka jest najnowsza premiera Apple? Dość niespodziewana, bo choć wiedzieliśmy, że coś się święci, to nikt nie był w stanie podać konkretnej daty premiery iPada mini (2024). Tymczasem firma po prostu wrzuciła nowy model na swoją stronę, podając przy okazji ceny wyrażone w złotówkach.

Mały tablet Apple z pewnością znajdzie wdzięcznych nabywców. Dostępny w czterech kolorach obudowy (gwiezdnej szarości, księżycowej poświaty, niebieskim i fioletowym), obiecuje wiele – między innymi z powodu wyposażenia go w nowy procesor Apple A17 Pro (w poprzedniku wykorzystano czip A15 Bionic). Układ ten może pochwalić się szybszym CPU (o 30%) i GPU (o 25%), a do tego dwukrotnie szybszym systemem Neural Engine, przydatnym podczas szybkiej edycji zdjęć. Szkoda, że w Polsce nie skorzystamy ze wspieranego Apple Intelligence.

Ekran nie zyskał na wielkości ani jakości – to wciąż Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala i rozdzielczości 2266 na 1488 pikseli oraz jasności 500 nitów, z powłoką oleofobową i antyodblaskową. Tylny aparat szerokokątny 12 Mpix (f/1.8) obsługuje teraz Inteligentny HDR 4, a Wi-Fi działa w standardzie 6E. Istnieją też wersje Wi-Fi + Cellular, które pozwalają na łączenie się z sieciami 5G (za pomocą eSIM). Zaktualizowano też moduł Bluetooth do wersji 5.3, a także port USB-C, który ma być teraz do 2x szybszy niż w poprzedniej generacji i przesyłać dane z szybkością do 10 Gb/s. Przedni aparat ultraszerokokątny zyskał matrycę 12 Mpix (f/2.4), więc w tym aspekcie nie widać specjalnych różnic względem poprzednika.

Tablet zgodnie porozumiewa się z rysikiem Apple Pencil Pro – oczywiście za dodatkową dopłatą. Jeśli nie jesteśmy gotowi na takie wydatki i/lub jesteśmy pewni, że nie wykorzystamy potencjału piórka w wersji Pro, dobrze pamiętać, że z iPadem mini działa też Apple Pencil (USB-C).

Apple Pencil Pro to wydatek w wysokości 649 złotych, zaś Apple Pencil (USB-C) kosztuje 399 złotych.

Sprzęt ma wymiary 195,4 mm x 138,8 mm x 6 mm i waży 293 g (w wersji Wi-Fi) lub 297 g (w wersji Wi-Fi + Cellular). Apple użyło więc tej samej obudowy, co w modelu sprzed 3 lat. Odblokowywanie ekranu wciąż odbywać się będzie przy pomocy Touch ID.

Z iPadOS 18 na pokładzie

System iPadOS 18 obiecuje kilka przydatnych funkcji dla „maluszka” Apple:

Notatki matematyczne w aplikacji Kalkulator, obejmujące szybkie tworzenie i używanie zmiennych, dodawanie równań i wstawianie wykresów;

Smart Script w aplikacjach Notatki, w której poprawimy styl odręcznych notatek, a także wstawimy w nie tekst wpisywany z klawiatury;

Audio Recording i Transcription, które podczas nagrań wykładów lub rozmów, będą w stanie synchronizować transkrypcje z dźwękiem;

rozszerzona personalizacja Ekranu początkowego oraz Centrum sterowania;

najnowszą wersję aplikacji Zdjęcia z wszystkimi dotyczącymi ją nowościami;

wszystkie dodatki, które pojawiły się ostatnio w aplikacji Wiadomości, w tym nowe animowane efekty tekstowe, przeprojektowane reakcje Tapback i planowanie wysyłania wiadomości w późniejszym terminie.

Sporo obiecuje obsługa Apple Intelligence: narzędzia pisania, integrację z Siri (w tym znajomość osobistego kontekstu użytkownika przy proponowaniu spersonalizowanych rozwiązań), tworzenie filmów z pomocą funkcji Wspomnienia z Zdjęciach, tworzenie zabawnych obrazków w Image Playground, szybkie ulepszanie szkiców w robocze rysunki przy pomocy różdżki graficznej oraz integrację bota ChatGPT. Cóż z tego, skoro – jak wspomniałem wyżej – Apple Intelligence nie jest dostępne dla użytkowników w Unii Europejskiej.

Apple iPad mini 7. generacji – ceny i dostępność w Polsce

Klienci mogą zamawiać nowego iPada mini 7. gen od dzisiaj, 15 października, na stronie Apple. Dostawy do klientów oraz sprzedaż u autoryzowanych sprzedawców Apple rozpoczną się w środę, 23 października.

Ceny przedstawiają się następująco:

Wi-Fi 128 GB – 2599 złotych,

Wi-Fi 256 GB – 3099 złotych,

Wi-Fi 512 GB – 4099 złotych,

Wi-Fi + Cellular 128 GB – 3399 złotych,

Wi-Fi + Cellular 256 GB – 3899 złotych,

Wi-Fi + Cellular 512 GB – 4899 złotych.

W zestawie sprzedażowym znajdziemy oprócz tabletu, wyłącznie przewód USB-C do ładowania (1 m).

Oferta rozszerzyła się także o nowe etui Smart Folio, dostępne w kolorze grafitowym, jasnym fiołkowym, denimu i szałwii. Kosztuje ono 329 złotych.