Jakie smartfony kupują Polacy? Zapytaliśmy operatorów

Wybór telefonów w Polsce jest ogromny – klienci często mają twardy orzech to zgryzienia, gdy chcą kupić nowy model. Zapytaliśmy operatorów, jakie smartfony kupują Polacy.

Jakie smartfony kupują Polacy? W Play najlepiej sprzedają się telefony tych marek

Polacy wciąż bardzo często kupują nowy telefon u operatora, zwykle przy okazji przedłużania umowy lub podpisywania nowej. W minioną środę Play opublikował zestawienie najczęściej wybieranych przez jego klientów smartfonów – obejmuje ono urządzenia, kupione od stycznia do sierpnia 2025 roku.

Od początku 2025 roku klienci Play najczęściej kupowali następujące modele (w kolejności alfabetycznej):

Samsung Galaxy A16 5G,

Samsung Galaxy A56 5G,

Samsung Galaxy A55 5G,

Xiaomi Redmi 13,

Xiaomi Redmi Note 14.

Jak widać, największą popularnością cieszyły się modele z niższej i średniej półki dwóch największych producentów smartfonów z Androidem w Polsce. Play przygotował jednak również zestawienie najlepiej sprzedających się od początku 2025 roku telefonów z segmentu premium (także w kolejności alfabetycznej):

Tutaj również trudno mówić o zaskoczeniu, ponieważ segment smartfonów klasy premium od dawna zdominowany jest przez Apple i Samsunga. Warto jednak zwrócić uwagę, że w powyższym zestawieniu brakuje zarówno iPhone’a 16 Plus, jak i Samsunga Galaxy S25+.

Jakie smartfony najczęściej kupują klienci Orange i Plusa?

Postanowiliśmy dopytać pozostałych operatorów, jakie smartfony sprzedają się u nich najlepiej w 2025 roku. Swoje topki przesłali do nas przedstawiciele Orange i Plusa. Od T-Mobile do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Klienci Orange najczęściej wybierali modele:

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A16,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro,

Motorola Moto G35,

Xiaomi Redmi 14C.

Z kolei w Plusie największą popularnością wśród klientów indywidualnych cieszyły się w bieżącym roku:

Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB A566 DS,

Samsung Galaxy A16 4/128GB A165 DS,

Realme C75 8/256GB DS,

Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB A166 DS,

Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB A266 DS.

TOP 5 najlepiej sprzedających się smartfonów w Plusie, uwzględniając klientów biznesowych, wygląda natomiast następująco:

Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB A566 DS,

Samsung Galaxy A16 4/128GB A165 DS,

Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB A166 DS,

Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB A266 DS,

Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB A366 DS.

A Ty jaki masz smartfon? Daj znać w komentarzu!