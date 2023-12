Czy to jakaś nowa wersja Samsunga Galaxy S23? Uderzające podobieństwo

Najwięksi producenci ze wszystkich sił starają się wyróżnić swoje smartfony na tle urządzeń innych marek. Ci mniej znani natomiast często inspirują się ich designem, licząc, że dzięki temu ich modele będą cieszyły się większym zainteresowaniem wśród klientów. W tym przypadku obiektem inspiracji ewidentnie był Samsung Galaxy S23. I to już nie pierwszy raz.

Można się pomylić, że to Samsung Galaxy S23

Smartfony Samsunga, w przeciwieństwie do iPhone’ów, nie cechują się „ikonicznym designem”, gdyż Koreańczycy regularnie modyfikują wygląd swoich Galaktyk. Apple natomiast robi to znacznie rzadziej, co kilka lat, co ma swoje zalety, tzn. zapewnia korzyści dla firmy z Cupertino. Wygląd Galaxy jest znacznie rzadziej kopiowany, ale nie oznacza to, że nigdy nie jest. Wręcz przeciwnie, czego kolejny przykład właśnie możecie zobaczyć.

Na indyjskim rynku zadebiutował smartfon Lava Storm 5G, którego design zawiera elementy charakterystyczne dla Samsunga Galaxy S23. Mowa oczywiście o aparatach na panelu tylnym, które wystają bezpośrednio z korpusu urządzenia i nie są umieszczone na żadnej wyspie, która jest bardzo popularnym rozwiązaniem. W Lava Storm 5G aparaty są jednak tylko dwa, podczas gdy Galaxy S23 ma trzy.

Lava Storm 5G ma w sobie coś z Samsunga Galaxy S23 (źródło: Lava)

Trudno uwierzyć, że producent nie zapatrzył się na flagowce Samsunga – takie podobieństwo na pewno nie jest przypadkowe. Galaxy S23 nie po raz pierwszy stał się jednak inspiracją dla smartfona innej marki – wcześniej na rynku zadebiutowały Meizu 20 i Meizu 21, które również mają podobnie zaprojektowane aparaty na panelu tylnym.

Co oferuje smartfon Lava Storm 5G?

Design podobny do Samsunga Galaxy S23 z pewnością sprawi, że Lava Storm 5G przyciągnie wzrok klientów w Indiach. Podobnie jak przystępne ceny, które zaczynają się od 13499 rupii (równowartość ~640 złotych).

Specyfikacja Lava Storm 5G, jak na tę cenę, jest niezła, gdyż smartfon wyposażono m.in. w procesor MediaTek Dimensity 6080 z modemem 5G, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (+ microSD do 1 TB), wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat 16 Mpix na przodzie i 50 Mpix na tyle oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W.

Oczywiście Lava Storm 5G nie trafi do sprzedaży w Polsce – traktujemy go wyłącznie jako ciekawostkę.