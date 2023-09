W Amazon Prime Video pojawią się reklamy. Za ich usunięcie trzeba będzie zapłacić

Widzowie Amazon Prime Video wkrótce zaczną widzieć reklamy, ale pojawi się opcja ich usunięcia. Trzeba będzie jednak zapłacić więcej za miesięczną subskrypcję.

Reklamy w Amazon Prime Video

Wśród często wymienianych zalet serwisów VOD jest brak reklam, co zdecydowanie podnosi komfort oglądania, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnej telewizji. Warto jednak zauważyć, że właściciele platform z serialami i filmami zaczynają ostatnio testować reklamy, aczkolwiek niekoniecznie w formie, która może zrazić użytkowników. Przykładowo Netflix wprowadził reklamy, ale w tańszym, specjalnie przygotowanym abonamencie.

W przypadku Amazon Prime Video planowane zmiany będą jednak wyglądać trochę inaczej, co już może zdenerwować widzów. Otóż w serwisie też mają zostać wdrożone reklamy, ale nie w formie nowego, odczuwalnie tańszego abonamentu. Prawdopodobnie początkowo zmiany ominą Polskę. Z czasem jednak nowa polityka może zadebiutować także u nas.

Jak ma wyglądać wprowadzenie reklam w Amazon Prime Video? Otóż firma zamierza umieszczać „ograniczone reklamy” w serialach, programach i filmach. Zostaną one dodane w obecnym, podstawowym abonamencie. Natomiast za ich usunięcie trzeba będzie dodatkowo zapłacić – jeśli chcesz pozbyć się reklam, to musisz zaakceptować wzrost ceny miesięcznej subskrypcji.

Ile będzie to kosztować?

Serwis The Verge zwraca uwagę, że członkostwo Amazon Prime Video w USA kosztuje 14,99 dolarów miesięcznie lub 139 dolarów rocznie. Natomiast, gdy pojawią się już reklamy, to za ich usunięcie trzeba będzie płacić dodatkowo 2,99 dolarów miesięcznie.

Nowe podejście do zarabiania ma w założeniach pomóc w tworzeniu kolejnych, atrakcyjnych treści. Oczywiście tak to tłumaczy Amazon. Z jednej strony, pojawienie się reklam w obecnej subskrypcji może zostać źle odebrane. Z drugiej jednak, cieszy fakt, że dostępna będzie opcja ich usunięcia – tak, trzeba będzie zapłacić więcej, ale niestety prawie wszystko ostatnio drożeje.

Reklamy początkowo zadebiutują w USA – wskazany termin to „początek 2024 roku”. Następnie zmiany zostaną rozszerzone na inne regiony – Francja, Włochy, Hiszpania, Meksyk i Australia. Tutaj jednak termin i ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Oczywiście z czasem Amazon Prime Video z reklamami najpewniej zadebiutuje też w Polsce. Zanim to jednak nastąpi, to wciąż możemy cieszyć się dostępem do Prime Video za zaledwie 49 złotych rocznie.