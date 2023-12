Jak otrzymać Disney+ i TIDAL HiFi za darmo?

Artykuł sponsorowany

Plus przygotował specjalne promocje, które pozwalają otrzymać Disney+ i TIDAL HiFi na rok w prezencie. To świetna okazja, aby podczas świąt nadrobić serialowe i filmowe zaległości, a także posłuchać świątecznych piosenek w topowej jakości. Oczywiście z obu usług będzie można korzystać również po świętach, bowiem – jak już wspomniałem – w ramach promocji dostajemy roczny dostęp za darmo.

Otrzymanie jednej z wymienionych usług lub nawet obu w prezencie to nie tylko świetna okazja, aby nadrobić zaległości czy posłuchać muzyki w wysokiej jakości, ale również możliwość odczuwalnego zaoszczędzenia pieniędzy. Może to być szczególnie ważne teraz, gdy czekają nas inne wydatki związane ze świętami, a dodatkowo ceny wielu produktów wystrzeliły w górę przez inflację.

TIDAL HiFi gratis w Plusie

Zacznijmy od oferty, która powinna spodobać się zwłaszcza melomanom, ceniącym muzykę w wysokiej jakości. Otóż abonenci Plusa, a także użytkownicy Plus na Kartę, mogą odebrać prezent w postaci TIDAL HiFi na rok za darmo. Wypada dodać, że normalnie, po krótkim okresie próbnym, miesięczny abonament wynosi 21,99 złotych, natomiast w Plusie przez cały rok za korzystanie nie zapłacimy nawet złotówki.

Należy jeszcze dodać, że TIDAL HiFi to jedna z platform streamingowych, która umożliwia słuchanie muzyki. Mamy więc do czynienia z konkurencją dla chociażby Spotify. Jest to jednak konkurencja, która zapewnia nieporównywalnie lepszą jakość dźwięku. TIDAL HiFi to m.in. 100 mln utworów i 650 tys. wideo, dopracowane aplikacje na różne platformy, podcasty, playlisty dobrane pod preferencje użytkownika czy chociażby możliwość słuchania w trybie offline. Co więcej, serwis ma specjalny pakiet dla audiofilów – TIDAL HiFi Plus, który umożliwia słuchanie nagrań w jakości studyjnej oraz w jakości 360 Reality Audio dla słuchawek kompatybilnych z tą technologią.

Jak aktywować TIDAL HiFi w Plusie? To banalnie proste. Wystarczy wysłać SMS i wprowadzić otrzymany kod oraz swój numer telefonu na www.plus.pl/tidal/konto. Abonenci Plusa aktywują dostęp wysyłając darmowego SMS o treści DODAJ na numer 80016, natomiast użytkownicy Plus na Kartę aktywują promocję bezpłatnym kodem *101*11*555# i potwierdzają kliknięciem zielonej słuchawki.

Disney+ w prezencie od Plusa

Skoro temat słuchania świątecznych piosenek w wysokiej jakości mamy już omówiony, to teraz przejdźmy do drugiej promocji Plusa. Otóż klienci mogą odebrać bonus w postaci Disney+ na rok w prezencie. Warto dodać, że mamy do czynienia z platformą streamingową, która daje dostęp do ogromnej biblioteki filmów i seriali z wielu znanych marek: Disney, Marvel, Gwiezdne wojny, Pixar, National Geographic i Star.

Baza treści jest naprawdę spora. Znajdziemy też wiele filmów świątecznych, w tym Kevina samego w domu. Jeśli więc niekoniecznie chcesz oglądać ten już kultowy film w telewizji, męcząc się z reklamami, to w dobrej jakości znajdziesz go na Disney+. Do tego dochodzą filmy Marvela, wszystkie części Gwiezdnych Wojen, a także świetne seriale – np. Z Archiwum X, Zagubieni czy Mandalorian. Nie brakuje też wielu produkcji skierowanych dla najmłodszych widzów.

Aby skorzystać z Disney+ w prezencie na rok, należy wybrać abonament głosowy lub internetowy (światłowód i mobilny) na 24 miesiące w Plusie. Po upływie roku opłata za korzystanie z Disney+ wynosi 37,99 złotych miesięcznie.

Należy zaznaczyć, że można w ten sposób sporo zaoszczędzić, bowiem Disney+ otrzymujemy w prezencie już w abonamencie S za 39 złotych miesięcznie, a przecież – jak wspomniałem – sama usługa normalnie to wydatek 37,99 złotych. Użytkownicy Plus na Kartę, mogą wybrać usługę Subskrypcji za 55 złotych miesięcznie i również otrzymać Disney+ w prezencie. Dostępem do platformy można cieszyć się przez cały czas korzystania z pakietu.

Może jeszcze smartfon?

Oczywiście zarówno z TIDAL HiFi, jak i Disney+, możemy korzystać na smartfonie. Jeśli poszukujecie nowego sprzętu dla siebie i przykładowo bliskiej osoby, to tutaj Plus ma interesującą ofertę. Otóż w promocji Drugi smartfon w prezencie w prezencie kupując nowego smartfona w Plusie wraz z przedłużeniem lub zakupem abonamentu, otrzymamy drugi w prezencie. Dodatkowo Plus uruchomił promocję 2 abonamenty w cenie 1 już od 59 złotych miesięcznie.

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel