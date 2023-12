Jesteś klientem UPC lub Play? Możesz zgarnąć rok Netflixa za darmo

Serwisy streamingowe ze względu na cały czas rosnącą popularność są dla firm idealnym narzędziem marketingowym. By klienci wybrali konkretną ofertę, zachęcani są właśnie darmowym dostępem do Netflixa. Taką sztuczkę zastosowało UPC i Play. Jakie warunki trzeba spełnić?

Netflix przez rok za darmo

Po zalogowaniu się w serwisie Moje UPC i przejściu do zakładki Promocje, klienci powinni zobaczyć specjalną ofertę, dzięki której można zyskać 12-miesięczny dostęp do platformy zupełnie za darmo. Na stronie internetowej dotyczącej promocji operator zachęca do pozostawienia numeru telefonu i zapewnia, że konsultanci oddzwonią w ciągu niecałej minuty, by przedstawić szczegóły.

Oferta „Netflix w prezencie” obowiązuje przy zawarciu z Play umowy na „Internet Elastyczny” na okres 12 miesięcy. Jest to system rozliczeniowy, polegający na płatności za transmisję danych w kraju według zużycia. Użytkownik zapłaci 10 złotych za każde wykorzystane 10 GB danych. Oferta ta jest dostępna również dla abonentów posiadających nielimitowany dostęp do internetu światłowodowego UPC Polska lub Play.

(fot. yousafbhutta / pixabay.com)

Wszyscy, którzy zdecydują się na taki zakup, mogą liczyć na rok darmowego oglądania Netflixa. Jest to jednak dostęp w ramach Planu Podstawowego, który pozwala na streamowanie treści wyłącznie w jakości HD na jednym urządzeniu. Regularna cena takiego abonamentu wynosi 29 złotych miesięcznie.

Play wskazuje, że osoby zainteresowane wyższymi pakietami Netflixa, również mogą do nich uzyskać dostęp w promocyjnych cenach. Za wybranie planów innych niż Podstawowy, trzeba dopłacić różnicę w ich cenie. Będzie to więc odpowiednio 14 złotych dopłaty do planu Standard i 31 złotych dopłaty do planu Premium.

Warto także dodać, że klienci, którzy subskrybują Netflix poprzez zewnętrznych dostawców takich jak UPC Polska, czy Play, nie mają możliwości zakupienia dodatkowego dostępu za 9,99 złotych miesięcznie dla osoby mieszkającej w innym gospodarstwie domowym. Jest to opcja dostępna tylko przy bezpośredniej subskrypcji usługi.

Abonenci UPC mogą skorzystać także z innej promocji

Portal wirtualnemedia, który poinformował o opisanej powyżej promocji, podkreśla, że przez cały czas klienci UPC Polska mogą także skorzystać z innej oferty. Spodoba się ona szczególnie fanom sportu, ponieważ dzięki niej można zgarnąć Eleven Sports Go w promocyjnej cenie. Zapewnia to dostęp m.in. do meczów hiszpańskiej La Ligi, francuskiej Ligue 1 czy włoskiej Serie A.

Przez pierwsze dwa miesiące abonament kosztuje jedynie 1 złoty. Umowa obejmuje 12-miesięczny okres zobowiązania, więc od trzeciego do dwunastego miesiąca abonament wynosi 14,99 złotych miesięcznie. Dodatkowo opłata aktywacyjna w tej ofercie to 9,90 złotych. Kupując ten pakiet bezpośrednio, trzeba zapłacić za niego 15,90 złotych miesięcznie, 89,90 złotych za pół roku lub 159 złotych za roczny dostęp.