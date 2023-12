Szukacie smartfona-mocarza? Taki jest Kruger&Matz DRIVE 10

Zawiedliście się ostatnio na wytrzymałości typowego smartfona? Kruger&Matz ma dla Was model, któremu niestraszne trudne warunki pracy. Co DRIVE 10 ma do zaoferowania?

Specyfikacja Kruger&Matz DRIVE 10

Parametry techniczne smartfona otwiera 6,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400×1080 pikseli. Przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix powędrował w lewy górny róg ekranu, a całość otaczają dość grube ramki. DRIVE 10 nie startuje jednak w konkursie na najbardziej smukły model – ma inną misję do zrealizowania.

Kruger&Matz DRIVE 10 (fot. producenta)

Pod taflą wyświetlacza pracuje układ mobilny MediaTek Helio G85 i 6 GB RAM, a do dyspozycji użytkownika oddano 128 GB miejsca na dane. W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej można skorzystać z gniazda na karty microSD (maksymalna obsługiwana pojemność to 256 GB).

W kwestii zaplecza komunikacyjnego DRIVE 10 nie zaskakuje ani pozytywnie, ani negatywnie. Smartfon oferuje Wi-Fi w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS i NFC. Dzięki sporemu akumulatorowi o pojemności 6000 mAh możecie liczyć na wiele godzin pracy na jednym ładowaniu, a jak już przyjdzie do kontaktu z ładowarką, to zapas energii można uzupełnić bezprzewodowo.

Kruger&Matz DRIVE 10 (fot. producenta)

Smartfon-twardziel

Rzut oka na obudowę Kruger&Matz DRIVE 10 i widać od razu, że mamy do czynienia z urządzeniem, które nie boi się pracy w terenie. Na potwierdzenie swojej wytrzymałości otrzymał certyfikat IP68 i IP69K, co oznacza, że jest w stanie wytrzymać dłuższe zanurzenie w wodzie oraz silny strumień pod ciśnieniem.

Kruger&Matz DRIVE 10 (fot. producenta)

DRIVE 10 przetestowano również pod kątem wytrzymałości na wstrząsy, wibracje i wysoką temperaturę. Pozytywne przejście testów sprawiło, że producent może pochwalić się w przypadku tego urządzenia konstrukcją spełniającą wojskowy standard MIL-STD-810G.

Ciekawie prezentuje się także zestaw aparatów z tyłu. Kruger&Matz zdecydował się na trzy obiektywy z matrycami o rozdzielczości 108 Mpix, 8 Mpix i 8 Mpix. Nie chodzi tu jednak o klasyczną konfigurację z oczkiem głównym, ultraszerokokątnym i makro. Zamiast tego, jeden z aparatów służy do nagrywania w warunkach nocnych. Wisienką na torcie jest przycisk „Smart”, znajdujący się pomiędzy guzikiem zasilania a klawiszami do sterowania głośnością. Można do niego przypisać wybraną aplikację lub funkcję, dzięki czemu od aktywowania jej będzie Was dzielić wyłącznie jedno kliknięcie.

Cena smartfona Kruger&Matz DRIVE 10

Smartfon Kruger&Matz DRIVE 10 można już kupić w oficjalnym sklepie producenta oraz w sieci sklepów Rebel Electro. Cena urządzenia w jedynej dostępnej konfiguracji 6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej wynosi 799 złotych.