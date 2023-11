Te smartfony Xiaomi wkrótce otrzymają HyperOS 1.0. Sprawdź, czy Twój jest na liście

Nie miOS, a HyperOS – tak nazywa się nowy system operacyjny Xiaomi, który ma zastąpić wysłużone MIUI. Co najważniejsze: nie tylko w Chinach, ale na całym świecie. Właśnie pojawiła się lista urządzeń chińskiego producenta, które w pierwszej kolejności otrzymają aktualizację do HyperOS.

Te smartfony Xiaomi jako pierwsze otrzymają nowy system HyperOS

Chiński producent rozwijał nowy system operacyjny HyperOS od 2017 roku, czyli dopiero po sześciu latach uznał, że jest on gotowy do udostępnienia. Czy tak faktycznie jest – okaże się już wkrótce, ponieważ Chińczycy nie mają zamiaru zwlekać z rozesłaniem go do pierwszych użytkowników. To oni finalnie rozsądzą, czy faktycznie jest lepszy od MIUI, czy jednak nowe niekoniecznie oznacza lepsze.

Mimo że firma oficjalnie zaanonsowała HyperOS w swoim globalnym biurze prasowym, na jej globalnej stronie na próżno szukać sekcji poświęconej nowemu systemowi operacyjnemu – aktualnie można ją znaleźć tylko w Chinach. Na niej widnieje informacja, że w ojczyźnie marki aktualizację do HyperOS otrzymają m.in. smartfony MIX Fold 3 i MIX Fold 2, Xiaomi 13, 13 Pro i 13 Ultra oraz Redmi K60, K60 Pro i K60 Extreme Edition, a także tablety Pad 6, Pad 6 Pro i Pad 6 Max 14.

Jak wiadomo, nie wszystkie ww. urządzenia są dostępne poza Chinami. Lei Jun po prezentacji HyperOS w Chinach zapowiedział, że globalne udostępnienie nowego systemu operacyjnego rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024 roku, lecz na tym poprzestał – nie podał listy urządzeń, które otrzymają aktualizację.

Serwis GSMChina odnalazł jednak na serwerach chińskiego przedsiębiorstwa urządzenia marki, które jako pierwsze mają dostać HyperOS. Będą to smartfony Xiaomi 13, 13 Pro i 13 Ultra, Xiaomi 13T i 13T Pro, Xiaomi 12T i 12T Pro oraz Xiaomi 11T, a także tablet Xiaomi Pad 6.

źródło: GSMChina

Czy warto czekać na HyperOS?

Jak już zostało wspomniane, dopiero gdy HyperOS trafi do większej liczby użytkowników, dowiemy się, czy to faktycznie „nowa jakość”, która sprawi, że właściciele urządzeń chińskiej marki zapomną o błędach w MIUI. Na pewno nie należy jednak oczekiwać rewolucji, gdyż stylistycznie obie platformy nie różną się diametralnie od siebie.

HyperOS ma przede wszystkim być lżejszy, wydajniejszy i zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania, gdyż jest to multiplatformowy system operacyjny, który można zainstalować na urządzeniach różnego typu. Podobny jest HarmonyOS Huawei oraz BlueOS vivo. Wszystkie ww. bazują na AOSP, dlatego niektórzy nazywają je „nakładkami na Androida”.