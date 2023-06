Xiaomi 13 Ultra nareszcie zadebiutował w Europie. Znamy oficjalną cenę!

Po wielu tygodniach niecierpliwego oczekiwania Xiaomi 13 Ultra oficjalnie zadebiutował w Europie. Wiemy już, ile smartfon kosztuje i na jakie profity mogą liczyć klienci w krajach, w których ultraflagowiec chińskiego giganta jest od dziś dostępny. Czy będzie można go kupić również w Polsce?

Oficjalna premiera Xiaomi 13 Ultra w Europie. Ile kosztuje?

W krajach, w których zadebiutował dziś ten smartfon, jego cena została ustalona na 1499,90 lub 1499,99 euro, czyli równowartość ~6660 złotych. Tutaj warto zauważyć, że w Hiszpanii i Włoszech Xiaomi 13 Pro jest sprzedawany za 1399,99 euro, czyli model z dopiskiem „Ultra” jest o tylko 100 euro droższy. We Francji i Niemczech różnica jest większa – wynosi 200 euro.

Źródło: Xiaomi (Twitter)

Oczywiście producent nie omieszkał przygotować specjalnej oferty na start, aczkolwiek nie wszędzie jest ona taka sama. Na przykład we Francji klienci mogą dostać dodatkowe 200 euro, jeśli oddadzą swój stary smartfon, a ponadto mają jednocześnie możliwość kupienia innych urządzeń ekosystemowych marki taniej, na przykład słuchawek Buds 4 Pro za 9 euro (zamiast 249,99 euro) albo Band 7 Pro za 1 euro (zamiast 99,99 euro).

W Hiszpanii można natomiast otrzymać kupon rabatowy o wartości 100 lub nawet 200 euro za wykonanie kilku czynności w aplikacji Mi Store. Klienci we Włoszech mogą dostać za to samo tylko 100 euro rabatu. W Niemczech producent dodaje zaś w prezencie podręczną drukarkę do zdjęć (jej sugerowana cena to 139,99 euro), a ponadto umożliwia odebranie dodatkowych 100 euro za oddanie starego smartfona.

8.5 Ocena

Czy Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny w Polsce?

Już przed dzisiejszą premierą tego smartfona w Europie nie spodziewaliśmy się jego debiutu w Polsce, ponieważ na polskiej stronie chińskiej firmy nie było o nim ani słowa. I nadal nie ma. Jak to jednak mówią, nadzieja umiera ostatnia, dlatego zapytaliśmy polski oddział o to, czy Xiaomi 13 Ultra trafi również do Polski. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi – gdy ją dostaniemy, dodamy komentarz polskiego przedstawicielstwa marki.

Aktualizacja

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytanie – krótką, ale konkretną: