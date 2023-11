Sony zapowiada nowego Androida 14 dla jednej Xperii

Sony w dość oryginalny sposób zapowiedziało aktualizację do Androida 14 dla jednego ze swoich smartfonów. Jego właściciele powinni się ucieszyć z tej wiadomości.

Android 14 dla smartfona Sony Xperia 1 V

Producenci smartfonów z Androidem jakoś niespecjalnie kwapią się do udostępnienia harmonogramu aktualizacji do Androida 14 dla swoich urządzeń. Nie wiadomo, z czego to wynika, ale coś ewidentnie jest na rzeczy. Możemy jednak tylko się domyślać, co takiego.

Sony niespodziewanie ogłosiło dziś, że udostępni Androida 14 dla smartfona Xperia 1 V. To nie powinno nikogo zdziwić, w końcu to model, który zadebiutował w maju 2023 roku z Androidem 13 na pokładzie. W oficjalnym komunikacie Japończycy wspominają jednak o tym niejako przy okazji, ponieważ celem opublikowanej dziś wiadomości jest poinformowanie, że wraz z Androidem 14 właściciele tego modelu otrzymają funkcje z nowszej Xperii 5 V.

Mowa tu o „udoskonalonym trybie bokeh”, dzięki któremu portrety zrobione smartfonem będą mogły konkurować ze zdjęciami z profesjonalnego aparatu. A przynajmniej tak deklaruje Sony. Tryb ten jest dostępny w obiektywie 24 mm i przy ogniskowej 48 mm. Ponadto właściciele modelu Xperia 1 V otrzymają dostęp do nowej aplikacji o nazwie Kreator wideo.

Wspomniana aplikacja umożliwia stworzenie atrakcyjnego wideo w krótkim czasie. Początkujący mogą szczególnie upodobać sobie tryb edycji automatycznej – wystarczy wybrać ujęcia, muzykę i efekty, a resztą zajmie się oprogramowanie, tworząc gotowy film w mniej niż minutę.

Chociaż Sony oficjalnie zapowiedziało udostępnienie nowego Androida dla modelu Xperia 1 V, to nie podało, kiedy dokładnie to nastąpi – w komunikacie napisano jedynie, że wdrożenie systemu Android 14 w smartfonach Xperia 1 V zależy od regionu i dopuszczenia na rynek, co można skrócić do: kiedy będzie, to będzie.

Które smartfony Sony Xperia dostaną aktualizację do Androida 14?

Japończycy ograniczyli się do potwierdzenia, że Xperia 1 V otrzyma nowego Androida 14. Nie wspomnieli już nic o pozostałych modelach ze swojej oferty. Serwis YTECHB podaje, że nową wersję systemu Google powinny dostać także: