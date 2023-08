Nowy tablet Xiaomi ma ekran 14 cali. Weź to człowieku trzymaj

To jest co, co tabletowe tygryski lubią najbardziej. Podczas konferencji Xiaomi zaprezentowano najnowszy i największy tablet w ofercie firmy. Gigant ma ekran o przekątnej 14 cali.

Niewygodnych tabletów czas

Kiedyś tablety były małe. Przekątna ekranu licząca 7 czy 8 cali wydawała się być niezbywalnym standardem. Jednak później nadeszły czasy rosnących iPadów, a wraz z nimi – urządzeń z Androidem o niebagatelnych wymiarach. Nawet najnowszy Xiaomi MIX Fold 3 ma w środku elastyczny wyświetlacz, który po rozłożeniu liczy sobie ponad 8 cali, a nadal nazywany jest smartfonem.

Xiaomi Pad 6 Max (fot. Xiaomi / Weibo)

Najnowszy Xiaomi Pad 6 Max wpisuje się w trend powiększających się przekątnych ekranów. Zapewnia on o 62% większą powierzchnię roboczą niż ta, która znajduje się w 11-calowym Padzie 6 Pro. Tablet ma naprawdę spory, 14-calowy wyświetlacz, czyli niewiele mniejszy niż w Samsungu Galaxy Tab S9 Ultra.

Ekran charakteryzuje się rozdzielczością 2880 x 1800 pikseli, obsługuje HDR10 oraz Dolby Vision, odświeżany jest w 120 Hz, a jego maksymalna jasność sięga 600 nitów. Ponieważ zaprojektowano go dla miłośników wysokiej jakości rozrywki, wyposażony został także w osiem głośników Dolby Atmos, co powinno potęgować wrażenia.

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a w podstawowej konfiguracji dostajemy 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Frontowa kamera, umieszczona w połowie krawędzi dłuższego boku, dysponuje sensorem 20 Mpix. Podczas wideokonferencji przydadzą się też 4 mikrofony, mogące odbierać dźwięki z pełnego zakresu 360°. Tylny aparat ma 50 Mpix.

Xiaomi Pad 6 Max (fot. Xiaomi / Weibo)

Sprzęt zasila bateria o pojemności 10000 mAh, co ma przełożyć się na nawet 40 dni (!) działania w trybie maksymalnego oszczędzania energii. Po bardziej wymagających zadaniach można skorzystać z szybkiego ładowania 67 W. Dzięki temu w pół godziny zyskamy 50% naładowania akumulatora, a w 68 minut naładujemy go do pełna. Tablet ma nawet opcję ładowania zwrotnego 33 W, więc zadziała jak powerbank dla mniejszych gadżetów obsługujących ładowanie bezprzewodowe.

9 Ocena

Dodatkowe akcesoria czynią sprzęt używalnym

Ponieważ 14 cali to nie przelewki (wystarczy przeczytać recenzję niewiele większego tabletu Samsunga), przedstawiciele Xiaomi na tej samej konferencji zapowiedzieli, że do nowego tabletu będzie można zakupić podstawkę – takie etui z klawiaturą i gładzikiem. I całe szczęście, bo tablet, choć cienki (6,53 mm grubości), to waży 750 g. Od trzymania takiego kawałka metalowej obudowy można stracić chęć oglądania serialu. Odrobina ulgi w formie klawiatury kosztuje 800 juanów (~450 złotych).

Opcjonalnym zakupem jest jeszcze rysik, dzięki któremu łatwiej będzie „smyrać” po tak dużym ekranie. Opóźnienie stylusa jest niskie (5 ms) i można go używać także jako wirtualnego wskaźnika laserowego podczas prezentacji. Akcesorium kosztuje 500 juanów (~280 złotych).

Oficjalna cena Xiaomi Pad 6 Max to: