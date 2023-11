Jeszcze nie było premiery, a już promocja, i to z XSX albo PS5 – Świetny Deal!

Już za 4 dni swoją oficjalną premierę będzie miało Call of Duty: Modern Warfare 3. Tak się składa, że konsole nowej generacji, razem z najnowszą grą Activision, można wyrwać w niesamowicie niskiej cenie! Jeżeli planowałeś/łaś taki zakup, to warto rozważyć ten zestaw.

Call of Duty i PS5 w niskiej cenie!

10 listopada swoją oficjalną premierę będzie miało Call of Duty: Modern Warfare 3. Napisałem „oficjalną” nie bez powodu, ponieważ osoby posiadające preorder już od kilku dni mogą ogrywać kampanię fabularną. Jeżeli w najbliższym czasie chciałeś/łaś kupić konsolę obecnej generacji, a do tego jesteś fanem Call of Duty, to nie możesz przejść obojętnie obok najnowszej promocji.

Zestaw PlayStation 5 razem z Call of Duty: Modern Warfare 3 (klucz aktywacyjny) oraz kontrolerem bezprzewodowym DualSense jest dostępny za 2299 złotych (w przedsprzedaży, bo planowana data premiery to 10 listopada). Konsola jest sprzedawana w biało-czarnym kolorze, czyli tym standardowym dla PS5.

Normalnie samo PlayStation kosztuje około 2700 złotych, a z kolei najnowszy COD na tę platformę to wydatek rzędu 349 złotych. Jak zatem łatwo policzyć, korzystając z promocji można zaoszczędzić około 750 złotych.

Grafika promująca Call of Duty Modern Warfare 3 (Źródło: Activision)

A może jednak Xbox Series X?

Promocja jest dostępna nie tylko na konsolę PlayStation 5, ale także na Xbox Series X. Produkt Microsoftu w wersji z napędem i dyskiem 1 TB, czarnym kontrolerem oraz oczywiście z Call of Duty: Modern Warfare 3 też można dostać za 2299 złotych. Aktualnie trwa przedsprzedaż – ww. zestaw ma być dostępny w dniu premiery (podobnie jak PS5).

Biorąc pod uwagę, że „gołą” konsolę można kupić za 2499 złotych, a gra na tę platformę również kosztuje 350 złotych, to w tym przypadku oszczędzicie ~550 złotych. Nie pamiętam, kiedy ostatnimi czasy byliśmy świadkami tak świetnych promocji na konsole obecnej generacji w pakiecie z topową grą AAA.

Warto jednak podkreślić, że wspomniane zniżki niekoniecznie są „dziełem przypadku”. Activision mocno się obrywa za Call of Duty: Modern Warfare 3, które kosztuje pełną cenę gry AAA, czyli 349 złotych, a w opinii wielu graczy jest „niedorobionym produktem”. Spora część recenzentów wystawiła kampanii fabularnej ocenę poniżej 5/10, a społeczność graczy bombarduje tytuł niskimi ocenami.

Jest to spowodowane tym, że producent podobno w cyniczny sposób zrobił skok na kasę, gdyż kampania fabularna trwa zaledwie 3-4 godziny, a użyte w grze elementy w ponad 90% pochodzą z Call of Duty: Modern Warfare 2…