Wysyp nowości TCL. Co jedna, to ciekawsza

Natalia już pisała, że na targach MWC 2026 w Barcelonie firma TCL zaprezentowała antyrefleksyjny, przypominający papier wyświetlacz Nxtpaper bazujący na technologii AMOLED, wnosząc na wyższy poziom rozwiązanie, które jest jedną z najmocniejszych kart w jej talii. Na wykorzystujące go urządzenia jeszcze poczekamy, ale chiński producent pokazał też kilka sprzętowych nowości.

Smartfon TCL Nxtpaper 70 Pro z ekranem przyjaznym dla oczu

Wśród nich znalazł się topowy w katalogu tego producenta smartfon TCL Nxtpaper 70 Pro z ekranem Nxtpaper 4.0 o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także przyciskiem umożliwiającym przełączanie się pomiędzy różnymi trybami wyświetlania (żywym, papierowym czy monochromatycznym). Urządzenie pozwala zatroszczyć się o wzrok i poprawia komfort codziennego korzystania.

TCL Nxtpaper 70 Pro (fot. TCL)

W jasnym otoczeniu nietrudno docenić zaawansowaną redukcję refleksów, a po zmroku – tryb niskiej jasności (na poziomie 1 nita). Skuteczne filtrowanie niebieskiego światła, eliminacja migotania, a przy tym dokładne odwzorowanie kolorów – to kolejne cechy charakterystyczne tego rozwiązania.

Wspomniany tu już tryb monochromatyczny nie tylko pozwala wzmocnić skupienie i zredukować rozproszenie uwagi, ale też umożliwia zaoszczędzenie energii. Producent wspomina o 7 dniach użytkowania i nawet 26 dniach czuwania.

Tryb oszczędny w TCL Nxtpaper 70 Pro (fot. TCL)

Słowem wspomnę jeszcze, że smartfon obsługuje rysik T-Pen i umożliwia pisanie odręczne z funkcją zamiany na edytowalny tekst cyfrowy.

Jeśli chodzi o podstawy, to TCL Nxtpaper 70 Pro jest średniopółkowym smartfonem wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej. Jego akumulator o pojemności 5200 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W, a sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny moduł 8 Mpix oraz przednia kamerka 32 Mpix. Całość wieńczy pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP68.

TCL Nxtpaper 70 Pro (fot. TCL)

Ceny smartfona TCL Nxtpaper 70 Pro rozpoczynają się od 299 euro (równowartość ~1270 złotych) za wariant z 256 GB, a konfiguracja z 512 GB została wyceniona na 359 euro (~1525 złotych).

Jest też nowy tablet TCL Tab A1 Plus

Na przełomie 2025 i 2026 roku oficjalnie zaprezentowany został tablet, a właściwie bardziej cyfrowy notatnik TCL Note A1 Nxtpaper. Na targach MWC 2026 natomiast światło dzienne ujrzał kolejny model spod znaku A1, jednak zupełnie inny.

TCL Tab A1 Plus to już pełnoprawny tablet, którego podstawowym zastosowaniem ma być rozrywka. Został wyposażony w 12,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,4K i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz – w sam raz do oglądania filmów, ale też realizacji rozmaitych zadań multimedialnych.

TCL Tab A1 Plus (fot. TCL)

Sercem urządzenia jest raczej niezbyt imponujący, ale wystarczający do typowych zastosowań domowych procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, z którym współpracuje 6 GB RAM. Akumulator zaś cechuje się pojemnością 8000 mAh i obsługą ładowania z mocą 20 W.

Tablet TCL Tab A1 Plus ma również cztery głośniki mające zapewniać zrównoważone brzmienie. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Do tego producent chwali się pakietem AI z asystentem Gemini i funkcją Circle to Search na czele, udoskonalonym interfejsem użytkownika, który ma być zarazem szybki i intuicyjny, a całość zamyka wytrzymała, metalowa obudowa typu unibody. Waga wynosi 542 gramy.

TCL Tab A1 Plus (fot. TCL)

Otwarte słuchawki TCL CrystalClip na deser

Wśród nowości pojawiły się również otwarte słuchawki TCL CrystalClip wykorzystujące technologię przewodnictwa powietrznego – coraz popularniejszą, przede wszystkim wśród aktywnych użytkowników. Pozwala cieszyć się muzyką i podcastami, nie zatykając kanału słuchowego i nie odcinając od dźwięków otoczenia.

TCL CrystalClip (fot. TCL)

Producent przekonuje, że jego słuchawki dobrze trzymają się uszu, a równocześnie nie powodują nieprzyjemnego ucisku. Konstrukcja wzbogacona o tytan i aluminium ma pozytywnie wpływać na trwałość, choć poziom wodoodporności to jedynie IPX4. Niezłe brzmienie, wirtualne efekty przestrzenne i mikrofony z redukcją szumów (ENC) to kolejne wspominane przez TCL atuty.

Za stabilne połączenie odpowiadać ma technologia Bluetooth 5.4, a wbudowane akumulatory zapewniają do 8 godzin działania solo i 36 godzin wraz z etui. Wszystko to zaś za 79 euro (~335 złotych). Chyba że preferujesz wersję ozdobioną kryształkami Swarovskiego – wówczas trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 149 euro (~630 złotych).

TCL CrystalClip (fot. TCL)

Premiera obu wersji w drugim kwartale 2026 roku.