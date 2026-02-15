Otwarte słuchawki TWS – czasem też określane jako słuchawki OWS – stanowią pewną niszę, ale cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Przede wszystkim tych aktywnych, którzy chcą cieszyć się ulubioną muzyką, nie odcinając się zupełnie od otoczenia. W tym rankingu polecam najlepsze otwarte słuchawki, jakie można obecnie kupić.

Jakie słuchawki otwarte kupić?

Wbrew pozorom wybór jest całkiem spory. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sklepów trafiły dziesiątki modeli i wiele z nich oferuje naprawdę niezłą jakość dźwięku, bardzo wysoki poziom wygody i długi czas pracy. Powoli pojawiają się nawet takie ciekawostki, jak otwarte słuchawki z ANC, choć to wciąż jedynie wyjątki.

Tak czy owak, w tym rankingu znajdziesz najlepsze słuchawki TWS o otwartej konstrukcji. Wybrałem dziewięć modeli w cenach rozpoczynających się w okolicach 100 złotych, a kończących na kwotach blisko 10 razy większych. Poza różnymi kategoriami cenowymi starałem się też umieścić w zestawieniu urządzenia o różnej charakterystyce, aby pomóc Ci znaleźć coś idealnie dobranego do Ciebie. Oto polecane słuchawki…

Najlepsze słuchawki otwarte – ranking 2026:

Ugreen HiTune S3 – najlepsze otwarte słuchawki do 100 złotych

– najlepsze otwarte słuchawki do 100 złotych Baseus Eli Sport 2 – dobre i tanie słuchawki sportowe

– dobre i tanie słuchawki sportowe Earfun Clip – dobrze wyposażone słuchawki open-ear

– dobrze wyposażone słuchawki open-ear Edifier LolliClip – bardzo dobre otwarte słuchawki z ANC

– bardzo dobre otwarte słuchawki z ANC Huawei FreeArc – wygodne słuchawki o otwartej konstrukcji

– wygodne słuchawki o otwartej konstrukcji Soundcore AeroClip – dobrze brzmiące słuchawki TWS typu open-ear

– dobrze brzmiące słuchawki TWS typu open-ear Huawei FreeClip 2 – słuchawki open-ear nieco wyższej klasy

– słuchawki open-ear nieco wyższej klasy JBL Sense Pro – dobrze wyważone słuchawki na co dzień

– dobrze wyważone słuchawki na co dzień Shokz OpenFit 2+ – topowe słuchawki dla sportowców

Zanim przejdę do opisów poszczególnych modeli, jedno musi zostać powiedziane wprost. Otwarta konstrukcja słuchawek oznacza, że słuchawki nie blokują kanału słuchowego (w przeciwieństwie do typowych dokanałówek czy nawet modeli dousznych). To oznacza, że użytkownik może pozostawać w kontakcie z otoczeniem, a równocześnie zatroszczyć się o zdrowie swoich uszu.

Takie słuchawki dobrze sprawdzają się podczas spacerów czy treningów – przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Równocześnie zaczep na ucho pozwala utrzymywać je we właściwej pozycji. Nie będą jednak dobrym wyborem, jeśli lubisz zatracić się w muzyce i oczekujesz możliwie wysokiej jakości dźwięku. Brak izolacji uniemożliwia uzyskanie takiego efektu. Jeśli masz tego świadomość i mimo to chcesz kupić słuchawki otwarte, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię na przegląd polecanych modeli. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Ugreen HiTune S3 – najlepsze otwarte słuchawki do 100 złotych

Zestawienie otwierają naprawdę tanie słuchawki typu open-ear, mianowicie Ugreen HiTune S3. Pomimo ceny na poziomie 100 złotych są w stanie zaoferować całkiem przyzwoitą jakość dźwięku, co jest jednym z najczęściej chwalonych aspektów w opiniach na temat tego modelu. Oczywiście, nie ma co liczyć na głęboki bas czy wyjątkowe bogactwo szczegółów.

Możesz za to oczekiwać lekkiej i wygodnej konstrukcji, w dodatku odpornej na pot i zachlapania (w klasie IPX5). Technologia Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne połączenie z telefonem, a czas pracy na poziomie 7 godzin brzmi całkiem racjonalnie.

Ugreen HiTune S3 (źródło: Ugreen)

To nie jest sprzęt, którym powinien zainteresować się ktoś, komu zależy na naprawdę wysokiej jakości. Jednak osoba, która chce wydać maksymalnie 100 złotych na otwarte słuchawki TWS, może mieć problem, by znaleźć model lepiej spisujący się niż HiTune S3.

Najważniejsze cechy słuchawek Ugreen HiTune S3:

średnica przetwornika: 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 7,5 godziny (z etui: 30 godzin),

odporność: IPX5,

cena i dostępność:

Baseus Eli Sport 2 – dobre i tanie słuchawki sportowe

Świetnym wyborem, szczególnie dla osób preferujących aktywny styl życia, mogą okazać się słuchawki Baseus Eli Sport 2. Kosztują już nieco więcej, choć wciąż zaklasyfikowałbym je do kategorii tanich. Równocześnie reprezentują wyraźnie wyższy poziom.

Bazują na technologii Bluetooth 6.0, obsługują kodek LDAC i są wyposażone w olbrzymie, ponad 16-milimetrowe przetworniki. Dzięki temu są w stanie zaoferować wyrazisty i przyjemny dla ucha dźwięk, pomimo że nie blokują kanału słuchowego i pozwalają utrzymywać bezproblemowy kontakt z otoczeniem. Do tego całkiem długo działają – do 8 godzin solo i nawet 45 godzin z etui ładującym.

Baseus Eli Sport 2 (źródło: Baseus/Allegro)

Z perspektywy sportowca szczególnie istotna jest wygodna konstrukcja oraz fakt, że obudowa cechuje się odpornością na pył i wodę w klasie IP57. W kałuży wytrzymają nawet pół godziny. Użytkownicy chwalą je również za spore możliwości personalizacji – przy użyciu aplikacji na telefon.

Najważniejsze cechy słuchawek Baseus Eli Sport 2:

średnica przetwornika: 16,2 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 45 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

Earfun Clip – dobrze wyposażone słuchawki open-ear

Earfun nie jest marką, która w Polsce cieszy się jakąś szczególnie dużą popularnością. A szkoda, bo po mistrzowsku potrafi stroić słuchawki, utrzymując przy tym nieprzesadzoną cenę. Ma w swojej ofercie także modele o otwartej konstrukcji, a jednym ze szczególnie wartych uwagi jest Earfun Clip.

To słuchawki, które zostały wyposażone w 10,8-milimetrowe przetworniki, wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 i kodek LDAC, a do tego wspierają technologię BassSurge, co razem przekłada się na bogate i zaskakująco mocne brzmienie. Nie brakuje też możliwości personalizacji z poziomu aplikacji na telefon.

Earfun Clip (źródło: Earfun/Media Expert)

Czas działania sięgający 10 godzin na jednym ładowaniu to kolejny atut tego modelu. Podobnie jak zapewnianie niezłych warunków do prowadzenia rozmów głosowych – raz, że dźwięk nie wycieka na zewnątrz tak bardzo jak w wielu konkurencyjnych urządzeniach, dwa: wbudowane mikrofony skutecznie redukują szumy. I tylko szkoda, ze odporność nie jest nieco większa.

Najważniejsze cechy słuchawek Earfun Clip:

średnica przetwornika: 10,8 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 10 godzin (z etui: 40 godzin),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Edifier LolliClip – bardzo dobre otwarte słuchawki z ANC

Edifier LolliClip wyróżniają się w swojej kategorii, a to dlatego, że są to otwarte słuchawki z aktywną redukcją hałasu (ANC). Innymi słowy: pomimo tego, że nie zatykają kanału słuchowego, są w stanie eliminować szumy i niepożądane dźwięki z otoczenia. Świetna opcja dla osób, którym niewygodnie jest w dokanałówkach, ale którym przeszkadza tło.

Ogólnie rzecz biorąc oferują też całkiem niezłe brzmienie, dzięki 13-milimetrowym przetwornikom, kodekowi LDAC i equalizerowi. Do tego zapewniają efekty przestrzenne, dzięki czemu dobrze mogą sprawdzić się również podczas oglądania filmów i seriali.

Edifier LolliClip (fot. Edifier)

Dopełnieniem całości jest przyzwoity czas pracy, sięgający 39 godzin z etui i 9 godzin solo. Chyba że włączysz ANC – wtedy maksymalny czas działania skróci się do 6 godzin, co wciąż jednak jest jak najbardziej akceptowalnym wynikiem.

Najważniejsze cechy słuchawek Edifier LolliClip:

średnica przetwornika: 13 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

regulacja głośności: nie,

czas pracy: 9 godzin (z etui: 39 godzin),

odporność: IP56,

cena i dostępność:

Huawei FreeArc – wygodne słuchawki o otwartej konstrukcji

Kolejnym modelem w zestawieniu jest Huawei FreeArc. To otwarte słuchawki chwalone przede wszystkim za komfort noszenia. Producentowi udało się zaprojektować konstrukcję, która jest praktycznie niewyczuwalna, dzięki czemu potrafi sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

To plus pyło- i wodoszczelność w klasie IP57 sprawia, że mogą to być naprawdę dobre słuchawki dla sportowców. Wiele dobrego można powiedzieć także o jakości dźwięku i rozmów głosowych, jak również o oferowanej głośności, ale na wyższych poziomach wspomniana jakość mocno spada. Szkoda też, że zabrakło obsługi kodeka LDAC.

Huawei FreeArc (fot. Huawei)

Największym rozczarowaniem (choć też bez przesady) może być czas pracy. Sięgając 7 godzin solo i 28 godzin z etui, nie trzyma poziomu konkurencji. Tyle dobrze że pełne ładowanie trwa tylko 40 minut, a już po 10 minutach można słuchać muzyki przez 3 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeArc:

średnica przetwornika: 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.2,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 7 godzin (z etui: 28 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

Wśród polecanych słuchawek o otwartej konstrukcji bardzo często pojawia się model Soundcore AeroClip. I w żadnym razie nie jest to przypadek, bo producentowi udało się osiągnąć naprawdę świetną jakość dźwięku, w niektórych scenariuszach dorównującą nawet tradycyjnym dokanałówkom. Nawet basy są przyzwoite.

Otwarte słuchawki Soundcore AeroClip mogą się również pochwalić bardzo wygodną, a zarazem lekką konstrukcją, która dobrze trzyma się ucha – także podczas mniej intensywnych aktywności. Warto jednak mieć świadomość, że klasa odporności w tym przypadku to jedynie IPX4, więc można mówić co najwyżej o ochronie przed zachlapaniem i lekkim deszczem.

Soundcore AeroClip (źródło: Soundcore/Media Expert)

I choć sucha specyfikacja (jak zaraz zobaczysz) może nie robić większego wrażenia, to i tak są to w mojej opinii najlepsze otwarte słuchawki do 500 złotych. Szczególnie w kontekście jakości dźwięku i wykonania.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore AeroClip:

średnica przetwornika: 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 32 godziny),

odporność: IPX4,

cena i dostępność:

„Huawei FreeClip 2 są niesamowicie wygodne. Nie dość, że nie sprawiają żadnych problemów ergonomicznych nawet podczas wielogodzinnego korzystania, to jeszcze stabilnie trzymają się uszu i nie wypadają z nich. Przy tym są świetnie zbudowane i wyglądają naprawdę designersko. Jakość dźwięku jest dobra, czas pracy świetny, a rozmowy telefoniczne bez większych zastrzeżeń” – tak pisał o nich w recenzji nasz spec od słuchawek, Kuba.

Następca modelu, który na dobrą sprawę wywołał boom na otwarte słuchawki, zrobił duży krok naprzód i stał się jeszcze bardziej godnym wyboru sprzętem niż jego poprzednik.

Huawei FreeClip 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nie oznacza to jednak, że wszystko poszło doskonale. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką cenę, jak najbardziej można narzekać na brak kodeka LDAC i praktycznie zerową izolację hałasu z otoczenia. Mimo to lista atutów jest zdecydowanie dłuższa.

@tabletowo.pl [współpraca reklamowa x Huawei] Zbierz je wszystkie… 😅 Lubię kolorki, co zawsze widać po moich paznokciach. I fajnie, że jest w czym wybierać w przypadku najnowszych słuchawek Huawei Freeclip 2. Który kolor Wam się najbardziej podoba? ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeClip 2:

średnica przetwornika: 10,8 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, L2HC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 9 godzin (z etui: 38 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

JBL Sense Pro – dobrze wyważone słuchawki na co dzień

Świetną alternatywą dla wyżej opisanego modelu mogą okazać się słuchawki JBL Sense Pro. To kolejne urządzenie, które jest w stanie zapewnić zarazem pierwszorzędną wygodę i świetną jakość dźwięku, jak na otwartą konstrukcję.

Recenzenci doceniają przede wszystkim spójność i ogólną jakość dźwięku – brzmienie jest zbalansowane, dzięki czemu model ten sprawdzi się w różnych zastosowaniach i uszach osób o różnych preferencjach. Jeśli chodzi o konkrety, słuchawki mają 16,2-milimetrowe przetworniki i wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 z kodekiem LDAC.

JBL Sense Pro (źródło: JBL/Allegro)

Obudowa jest elastyczna i dobrze leży w uchu, a równocześnie mieści w sobie na tyle pojemny akumulator, by zapewniać 8-godzinne działanie na jednym ładowaniu. Wraz z etui zaś da się osiągnąć nawet 38 godzin pracy z dala od gniazdka.

Najważniejsze cechy słuchawek JBL Sense Pro:

średnica przetwornika: 16,2 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 38 godzin),

odporność: IP54,

cena i dostępność:

Shokz OpenFit 2+ – topowe słuchawki dla sportowców

Zestawienie zamykają słuchawki Shokz OpenFit 2+. To model, który zachwyca jakością dźwięku – przede wszystkim dzięki podwójnym przetwornikom (niskotonowy plus wysokotonowy), które odpowiednio balansują brzmienie i zapewniają dobrą słyszalność na każdym poziomie głośności.

To, co jednak robi w nich największe wrażenie, to wygoda, jaką oferują aktywnym użytkownikom. To doskonałe słuchawki do biegania, gwarantujące pierwszorzędny komfort nawet podczas bardziej intensywnego ruchu. Są też wystarczająco odporne, a fizyczne przyciski są wygodniejsze podczas biegu niż dotykowe panele, na jakie stawia konkurencja.

Shokz OpenFit 2+ (źródło: Shokz/Media Markt)

Technologia DirectPitch 2.0 kieruje dźwięk prosto do ucha, dzięki czemu dobrze go słychać. Równocześnie nic nie blokuje kanału słuchowego i użytkownik pozostaje w kontakcie z otoczeniem. Bardzo długi czas pracy (nawet do 11 godzin) i mikrofony z redukcją szumów podczas rozmów głosowych to kolejne punkty na długiej liście atutów.

Najważniejsze cechy słuchawek Shokz OpenFit 2+:

średnica przetwornika: b/d,

pasmo przenoszenia: 50 – 16000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 11 godzin (z etui: 48 godzin),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Bezprzewodowe słuchawki open-ear to świetna opcja dla osób, które chcą zadbać o swój słuch, a równocześnie nie chcą całkowicie odcinać się od tego, co na zewnątrz. Dobre urządzenia tego typu – a więc między innymi modele przedstawione w tym rankingu – zapewniają przy tym wysoki komfort noszenia, całkiem długi czas działania i nie najgorszą jakość dźwięku. Odpowiedź na pytanie o to, czy warto je kupić, wydaje się więc jasna.

Choć – ostatecznie – wszystko zależy od tego, czego oczekujesz i czego potrzebujesz. A jeśli masz dodatkowe pytania, to sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.

A jako ciekawostkę dorzucę Wam jeszcze dwa modele słuchawek, o których co prawda nie wspominałem wyżej, ale warto wiedzieć o ich istnieniu.

Pierwsze to Realme Buds Clip, które jeszcze do niedawna na Amazonie były dostępne za 249 złotych:

@tabletowo.pl Realme Buds Clip to zaskakująco udane słuchawki w bardzo dobrej (niskiej) cenie 🫠 ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo

Drugie z kolei to nowość w ofercie Sony, Sony Linkbuds Clip, ale chyba trochę jednak przekombinowana: