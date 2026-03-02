Chińczycy wynaleźli ekran na nowo. Nietuzinkowa technologia

Jeden z chińskich producentów smartfonów opracował nową technologię wyświetlaczy. Dzięki niej oczy użytkowników mają być jeszcze lepiej chronione. Pierwszy sprzęt z tym ekranem ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Ekran smartfona, który jeszcze lepiej chroni oczy

We wrześniu 2025 roku chińska marka zaanonsowała smartfon wyposażony w intrygujący, matowy ekran. TCL Nxtpaper 60 Ultra ma wyświetlacz, którego głównym celem jest ochrona narządu wzroku. Warto podkreślić, że według zapowiedzi producenta sprzęt ten na jednym ładowaniu miał wytrzymywać nawet tydzień.

Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie, TCL zaprezentowało kolejną innowacyjną technologię. Tym razem chiński koncern poszedł o krok dalej i pochwalił się rozwiązaniem Nxtpaper AMOLED (z powłoką antyrefleksyjną), które ma połączyć cechy charakterystyczne LCD Nxtpaper, zapewniające komfort widzenia, oraz AMOLED, wyróżniające się wysoką jakością kolorów i kontrastem.

Zaznaczę, że nie jest to nowy wariant wyświetlacza typu e-ink, znany z czytników e-booków, ani nawet jego próba naśladowania. Jak wspomina Android Authority, według TCL ulepszenia zachodzą na poziomie sprzętowym. Innowacyjny panel opracowano z wykorzystaniem litografii nanomacierzowej, której zadaniem jest ograniczenie odbić światła z jednoczesnym zapewnieniem jasności szczytowej do 3200 nitów. Jeśli obietnice chińskiego producenta w kwestii redukcji odblasków zostaną spełnione, Nxtpaper AMOLED może rozwiązać podstawową wadę „błyszczących” ekranów typu AMOLED.

Wyświetlacz z technologią TCL Nxtpaper AMOLED (źródło: PRNeswire | TCL)

Innowacyjny wyświetlacz TXL Nxtpaper AMOLED może trafić do telefonu już wkrótce

W praktyce technologia Nxtpaper ma sprawiać, aby korzystanie z ekranów było bardziej naturalne i mniej męczące dla oczu, jednak bez ograniczania wyświetlanych kolorów czy funkcjonalności urządzenia. TCL twierdzi również, że nowe rozwiązanie redukuje emisję niebieskiego światła o 15%, natomiast polaryzacja kołowa sięga 90%. Ponadto nowy ekran ma w sposób dynamiczny dostosowywać się do naturalnego rytmu widzenia, w tym regulować jasność (można ją obniżyć nawet do 1 nita) oraz temperaturę barwową. Dzięki temu korzystanie z wyświetlacza ma być wygodne nawet podczas długiego użytkowania.

Twórcy nowego rozwiązania deklarują też, że pomimo technologii chroniących oczy, wyświetlacz ma oferować częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz oferować 100% pokrycia gamy kolorów P3. Co ważne, ekran Nxtpaper AMOLED jest dopiero prototypem, a nie elementem konkretnego urządzenia, choć Chińczycy deklarują jego opracowanie do końca 2026 roku.

Warto też wspomnieć, że – jak twierdzi Android Authority – TCL nie ma w planach udzielenia licencji na to rozwiązanie innym producentom smartfonów.