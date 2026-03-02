Nowy iPad Air pokazany. Bez rewolucji, ale jest nieco taniej

Apple pochwaliło się odświeżonym iPadem Air. To już dobrze znana konstrukcja, ale z kilkoma zmianami we wnętrzu.

Co oferuje iPad Air w 2026 roku?

Niemal dokładnie rok temu zadebiutował iPad Air z układem M3, który zbytnio nie różnił się względem iPada Air z Apple M2. W najnowszej generacji zespół Tima Cooka postanowił zastosować identyczną taktykę – iPad Air z M4 to delikatne odświeżenie, a nie poważniejszy krok do przodu. Ulepszenia znajdziemy we wnętrzu obudowy.

Dodam jeszcze, że zmian jest na tyle mało, że chyba nawet Apple nie zauważyło, że niektóre informacje na stronie nie zostały od razu zaktualizowane. Przykładowo link ze strony, na której opisywany jest nowy iPad Air, przez dłuższy czas prowadził do specyfikacji starszej generacji.

Przejdźmy jednak wreszcie do tego, co oferuje zaprezentowany tablet. iPad Air na 2026 rok to procesor Apple M4, który składa się z 8-rdzeniowego CPU i 9-rdzeniowego GPU. Do tego dochodzi 50% więcej RAM-u – 12 GB, a przepustowość pamięci wzrasta do 120 GB/s. Szkoda tylko, że nadal podstawowy wariant startuje od 128 GB na dane – tym bardziej, że teraz nawet tani iPhone zaczyna się od 256 GB. Wyżej dostępne są wersje 256 i 512 GB, a także 1 TB.

fot. Apple

Nowy iPad Air wyposażony jest w autorski układ Apple N1, który odpowiada za łączność bezprzewodową – Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Natomiast w modelach komórkowych zamontowany jest dodatkowo modem C1X, czyli także autorskie rozwiązanie firmy. Warto wiedzieć, że urządzenie nie jest zgodne z fizycznymi kartami SIM – oferuje wyłącznie technologię eSIM.

Z tyłu aluminiowej obudowy znalazł się aparat 12 Mpix z przysłoną f/1.8 i 5-krotnym cyfrowym zoomem. Przednia kamerka ma 12 Mpix, przysłonę f/2.0 i technologię Center Stage na dłuższym boku. Tablet to także głośniki stereo, dwa mikrofony, czytnik linii papilarnych Touch ID oraz port USB‑C, obsługujący ładowanie, DisplayPort i transfer danych (USB 3, do 10 Gb/s).

Należy jeszcze dodać, że iPad Air niezmiennie dostępny jest w dwóch wersjach różniących się przekątną ekranu. Mniejszy wariant wyposażony jest w 11-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli i maksymalnej jasności 500 nitów. Większy oferuje 13-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli i maksymalnej jasności 600 nitów.

fot. Apple

iPad Air z Apple M4 – cena i dostępność

Nowy iPad Air w przedsprzedaży pojawi się 4 marca, od godziny 15:15, natomiast dostępny będzie od 11 marca.

Ceny 11-calowego modelu wyglądają następująco:

iPad Air 11 cali 8/128 GB Wi-Fi – 2899 złotych (poprzednik 2999 złotych),

iPad Air 11 cali 8/256 GB Wi-Fi – 3399 złotych (poprzednik 3499 złotych),

iPad Air 11 cali 8/512 GB Wi-Fi – 4399 złotych (poprzednik 4499 złotych),

iPad Air 11 cali 8/1 TB Wi-Fi – 5399 złotych (poprzednik 5499 złotych).

Wersja z obsługą sieci komórkowej kosztuje:

iPad Air 11 cali 8/128 GB Wi-Fi + Cellular – 3699 złotych (poprzednik 3799 złotych),

iPad Air 11 cali 8/256 GB Wi-Fi + Cellular – 4199 złotych (poprzednik 4299 złotych),

iPad Air 11 cali 8/512 GB Wi-Fi + Cellular – 5199 złotych (poprzednik 5299 złotych),

iPad Air 11 cali 8/1 TB Wi-Fi + Cellular – 6199 złotych (poprzednik 6299 złotych).

Z kolei większy iPad Air został wyceniony na:

iPad Air 13 cali 8/128 GB Wi-Fi – 3899 złotych (poprzednik 3999 złotych),

iPad Air 13 cali 8/256 GB Wi-Fi – 4399 złotych (poprzednik 4499 złotych),

iPad Air 13 cali 8/512 GB Wi-Fi – 5399 złotych (poprzednik 5499 złotych),

iPad Air 13 cali 8/1 TB Wi-Fi – 6399 złotych (poprzednik 6499 złotych).

Wersja z obsługą sieci komórkowej kosztuje: