Premiera NXTPAPER 4.0. Jest już pierwszy tablet TCL z takim ekranem

Podczas targów CES 2025 firma TCL zaprezentowała nową generację swojego autorskiego ekranu, który ma przypominać papier – NXTPAPER 4.0. Zapowiedziano też pierwszy tablet z nowym wyświetlaczem.

Nowy ekran NXTPAPER 4.0 i pierwszy tablet z nim na pokładzie – TCL NXTPAPER 11 Plus

W najnowszej generacji ekranu NXTPAPER 4.0 zastosowano technologię litografii nano-matrycowej, która poprawia przejrzystość i ostrość obrazu. Równocześnie wyświetlacz zapewnia dokładność kolorów ΔE<1 i 100% pokrycia gamy kolorów sRGB. Ponadto producent zaimplementował technologie oczyszczania światła niebieskiego i Circularly Polarized Light (CPL), dzięki którym panel wiarygodnie odzwierciedla naturalne warunki oświetleniowe.

Aby jak najlepiej zadbać o komfort użytkowania i wzrok użytkowników, w NXTPAPER 4.0 wdrożono jeszcze Smart Eye Comfort Mode i Personalized Eye Comfort Mode. Oba tryby wykorzystują sztuczną inteligencję, żeby spersonalizować swoje działanie w zależności od scenariusza – dzięki temu zapewnią odpowiednią i oczekiwaną w danym momencie jasność, kontrast i temperaturę barwową ekranu.

Pierwszym tabletem z wyświetlaczem NXTPAPER 4.0 jest TCL NXTPAPER 11 Plus. W jego przypadku producent poskąpił jednak informacji na temat specyfikacji technicznej. Wiadomo jedynie, że urządzenie zaoferuje 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2,2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasnością maksymalną na poziomie 500 nitów. Ponadto obsłuży on sprzedawany oddzielnie rysik T-Pen.

TCL NXTPAPER 11 Plus (źródło: TCL)

Oprócz tego producent zapowiedział, że właściciele tego tabletu będą mogli korzystać z funkcji Circle to Search, Smart Voice Memo (nagrywanie, transkrypcja i podsumowywanie nagrań głosowych), Smart Translator (tłumaczenie głosu, tekstu i zdjęć) oraz AI Subtitles (generowanie napisów w czasie rzeczywistym).

Reszta specyfikacji, podobnie jak cena i informacje dotyczące dostępności pozostają na tę chwilę nieznane.

TCL zaprezentowało też smartfon TCL 60 XE NXTPAPER 5G

Wraz z tabletem TCL NXTPAPER 11 Plus na targach CES 2025 zadebiutował również smartfon TCL 60 XE NXTPAPER 5G wyposażony w NXTPAPER Key. Umożliwia on przejście do Max Ink Mode, który przełącza ekran w tryb e-ink (po jego aktywacji niedostępne są powiadomienia).

TCL 60 XE NXTPAPER 5G (źródło: TCL)

Wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 6,8 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto smartfon zaoferuje 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, 50 Mpix aparat na tyle i 32 Mpix na przodzie oraz obsługę łączności 5G i funkcje oparte na AI.

TCL 60 XE NXTPAPER 5G będzie dostępny ekskluzywnie w Ameryce Północnej w cenie od 199 dolarów (równowartość około 810 złotych) – w Kanadzie od maja 2025 roku, a w USA w późniejszym terminie.