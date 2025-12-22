Ekran jak papier. TCL zapowiada coś nowego

TCL to jeden z trzech producentów – obok Huawei i Lenovo – którzy najmocniej forsują koncepcję matowych wyświetlaczy w tabletach. Rozwiązanie to ma wielu zwolenników, bo też komfort pracy na takim ekranie jest zdecydowanie wyższy, jako że nie odbija się w nim światło. W swoim najnowszym modelu firma TCL wykorzystała najnowszą generację tego typu panelu, która ma być niemal tak neutralna dla wzroku jak E Ink, czyli elektroniczny papier.

TCL Note A1 to cyfrowy notatnik z panelem LCD niczym papier

Urządzenia nazywa się TCL Note A1 i jest tabletem, a właściwie bardziej cyfrowym notatnikiem z wyświetlaczem Nxtpaper Pure, który bazuje na tradycyjnej technologii LCD, ale dzięki matowej powłoce 3A Crystal Shield Glass ma oferować wrażenia zbliżone do E Ink – rozwiązania znanego z czytnik e-booków. Producent chwali się brakiem migotania i refleksów, a równocześnie zapewnianiem papierowych odczuć zarówno podczas patrzenia, jak i pisania.

Pisanie jest tutaj kluczowe, bo TCL Note A1 – jak sama nazwa wskazuje – to przede wszystkim cyfrowy notatnik. Poza właściwymi odczuciami producent zwraca również uwagę na automatyczną synchronizację notatek między urządzeniami, funkcję przeszukiwania odręcznych notatek, zamiany treści pisanej odręcznie na maszynową oraz dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji, dodatkowo wspomagających produktywność. Nie zabraknie też 8 mikrofonów i funkcji zamiany głosu na tekst.

Dużo kolorów, wysoka rozdzielczość, a cena…?

Równocześnie użytkownicy będą mogli liczyć na wysoką rozdzielczość i obsługę 16,7 mln kolorów, co w przypadku paneli E Ink jest niespotykane. Sam ekran jest też dość duży – producent nie podaje konkretnej przekątnej, ale biorąc pod uwagę wymiary urządzenia (260,1×196,6 mm) można spodziewać się, że ma jakieś 11 cali. Mimo to całość ma zaledwie 5,5 mm grubości i waży jedynie pół kilograma.

TCL Note A1 (źródło: TCL)

Firma TCL chce sfinansować produkcję urządzenia poprzez zbiórkę na platformie Kickstarter. Ceny rozpoczną się od 419 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1500 złotych. Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnego rozszerzenia dostępności modelu Note A1, w tym jego obecności na polskim rynku.

Przy okazji zachęcam do sprawdzenia rankingu tabletów z matowymi ekranami, w którym znajdziesz najlepsze modele do kupienia w naszym kraju.