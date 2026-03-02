Ciągle upada Ci telefon? Z nowym szkłem Gorilla Glass to nie problem

Najnowsze szkło ochronne firmy Corning – Gorilla Glass Ceramic 3 – ma być wyjątkowo wytrzymałe i zabezpieczać smartfony nie tylko do pierwszego upadku, lecz przez całe ich życie. Podczas targów MWC 2026 poznaliśmy szczegóły na jego temat.

Szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 3 wytrzyma naprawdę sporo

Gorilla Glass Ceramic 3 to najtwardsze szkło ceramiczne, jakie kiedykolwiek stworzyła firma Corning. W testach udało się potwierdzić, że jest w stanie wytrzymać naprawdę sporo, w tym chociażby próby zarysowania przy użyciu ostrych narzędzi, a także upadek na beton z wysokości ponad 2 metrów – to robi wrażenie, gdyż kontakt z betonem jest jednym z największych zagrożeń dla smartfonów (dla porównania: poprzednia generacja miała potwierdzoną wytrzymałość na upadki z wysokości tylko 1 metra).

Jeśli telefon często wyślizguje Ci się z dłoni lub kieszeni i upada, to z Corning Gorilla Glass Ceramic 3 powinien przetrwać całkiem długo. Testy wykazały, że szkło nie ma większych problemów z wytrzymaniem ponad 20 upadków na asfalt z wysokości 1 metra. Właśnie takie było bowiem założenie, by to nowe rozwiązanie stanowiło odpowiedź na typowe wymagania zwykłych użytkowników.

Gorilla Glass Ceramic 3 (źródło: Corning)

Motorola Razr Fold to pierwszy smartfon ze szkłem Gorilla Glass Ceramic 3

Na to, by przekonać się, jak dobrze radzi sobie szkło Gorilla Glass Ceramic 3 w rzeczywistych warunkach, nie będziemy musieli długo czekać. Już niebawem na rynku zadebiutuje bowiem Motorola Razr Fold – pierwszy duży smartfon składany w ofercie tej marki będzie zarazem pierwszym smartfonem wyposażonym w nowe szkło firmy Corning. Konkretnie zostanie nim pokryty jego 6,6-calowy ekran zewnętrzny.

Motorola Razr Fold (fot. Motorola)

Taka współpraca nie jest większym zaskoczeniem, jako że szkło Gorilla Glass Ceramic pierwszej generacji (które zostało zaprezentowane w marcu 2025 roku) również zadebiutowało w smartfonie tego producenta, zresztą także składanym. Był to konkretnie model Motorola Razr 60 Ultra. Z kolei szkło Gorilla Glass Ceramic 2 trafiło wyłącznie do smartfona Samsung Galaxy S25 Edge.