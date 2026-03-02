Nieważne, czego potrzebujesz. Ta marka Ci to sprzeda

Anker - nowości na MWC 2026
Na targi Mobile World Congress 2026 chińska renomowana marka przywiozła kilka intrygujących nowości. Znajdzie się coś do ładowania, dla domu i ogrodu, a nawet sprzęt dedykowany wyłącznie dla mam.

Ładowarka Anker Nano – rozpozna model iPhone’a i dopasuje do niego sposób ładowania

Jedną z nowości jest składana do 180 stopni ładowarka Anker Nano o mocy 45 W, wyposażona w inteligentny wyświetlacz. Ciekawym rozwiązaniem tego modelu jest funkcja rozpoznawania iPhone’a. Dzięki tej opcji ładowanie będzie spersonalizowane, a akumulator smartfona lepiej chroniony.

Ładowarka została wyposażona w dwa składane bolce z regulacją 90 i 180 stopni. Model ten zadebiutował już na amerykańskim rynku za 39,99 dolarów (~145 złotych). Anker Nano pojawi się też w Europie w nadchodzących miesiącach.

Ładowarka Anker Nano
Ładowarka Anker Nano (źródło: Anker)

Mobilne nowości Anker na MWC 2026 – stacja ładująca i słuchawki

Na rynku europejskim debiutuje też bezprzewodowa stacja ładująca Anker Prime. Urządzenie oferuje funkcję szybkiego ładowania o mocy 25 W, zgodną ze standardem Qi2, oraz technologię aktywnego chłodzenia. Model ten może jednocześnie ładować iPhone’a, Apple Watcha i AirPodsy.

Stacja ładowania Anker Prime
Stacja ładowania Anker Prime

Do grona urządzeń marki Anker dołączają również nowe słuchawki Soundcore Space 2. Wśród najważniejszych cech warto wspomnieć o ulepszonej, czterostopniowej redukcji hałasu oraz ergonomicznej konstrukcji wykończonej miękką pianką z pamięcią kształtu. Ponadto model ten oferuje akumulator pozwalający na 50 godzin odsłuchu z włączonym ANC oraz do 70 godzin z wyłączonym ANC.

Słuchawki Soundcore Space 2 Anker
Słuchawki Soundcore Space 2 (źródło: Anker)

Anker prezentuje robotyczne nowości dla domu, ogrodu i ma też coś specjalnego dla mam

Poza tym chiński koncern zaanonsował nowego robota odkurzającego Omni C28. Sprzęt ma być rozwiązaniem dla rodzin ze zwierzętami domowymi. Anker wyposażył nowy model w samoczyszczący mop rolkowy oraz czterostopniowy system zapobiegający splątywaniu włosów.

Robot zaoferuje siłę ssania 15 tysięcy Paskali, natomiast stacja czyszcząca zajmie się opróżnieniem zbiornika z kurzu, myciem i suszeniem mopa, uzupełnieniem czystej wody i odebraniem brudnej wody, a także ładowaniem. Anker Omni C28 wyceniono na 799 dolarów (~2880 złotych).

Robot sprzątający Eufy C28, Anker
Robot sprzątający Eufy C28, Anker
Robot sprzątający Eufy C28 (źródło: Anker)

Wiosną 2026 roku chiński producent ma w planach wprowadzić na rynek nowego robota koszącego Anker C15, który ma być kompromisem pomiędzy wydajnością a ceną. Urządzenie zaoferuje technologię Vision-FSD, dzięki czemu nie będzie konieczne instalowanie przewodów graficznych. Zaprezentowany model zaoferuje też opcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym wykrywanie i omijanie przeszkód, ludzi czy zwierząt. Robot Anker C15 wjedzie na wzniesienia o nachyleniu do 32% i będzie dedykowany do ogrodów o powierzchni 500 m2.

Robot koszący Eufy C15, Anker
Robot koszący Eufy C15, Anker
Robot koszący Eufy C15, Anker
Robot koszący Eufy C15 (źródło: Anker)

Anker przygotował także inteligentne urządzenie dedykowane dla mam. Przenośny, przezroczysty laktator S2 z funkcją masażu wibracyjnego to sprzęt mający zapewniać wydajne i komfortowe opróżnianie piersi z pokarmu. Model ten może być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, w której można dostosować rytm ssania.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

