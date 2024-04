Tablety Honor (nareszcie) debiutują w Polsce. Producent ma dla nas 3 propozycje

Do tej pory tablety Honor omijały nasz kraj. A szkoda, bo to naprawdę interesujące urządzenia. Tym bardziej można się ucieszyć, że sytuacja nareszcie ulega zmianie. Producent wprowadza do sprzedaży w Polsce trzy najnowsze modele ze swojego katalogu: Pad X9, Pad 9 i Pad 8.

Marka Honor jest obecna na naszym rynku i dobrze znana polskim klientom. Teraz daje się poznać z nowej strony. Do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafiają mianowicie trzy tablety, którym warto się przyjrzeć.

Honor Pad X9 to dobrze wyposażony tablet za mniej niż 1000 złotych

Pierwszy z nich – Honor Pad X9 – to mocny kandydat do tytułu najlepszego tabletu do 1000 złotych. Producent wyposażył go w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a także akumulator o dużej pojemności – 7250 mAh. Ten ostatni powinien zapewnić całkiem długi czas pracy, w okolicach 10 godzin.

Pad X9 (źródło: Honor)

Urządzenie, które przychodzi do użytkowników z systemem Android 13, może też pochwalić się 11,5-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2000×1200 pikseli oraz kartą Wi-Fi 5. Nie uświadczymy tu łączności komórkowej, ale w tej kategorii cenowej to typowe. Wszystko to zaś zamknięte zostało w obudowie o grubości 7 mm, a całość waży zaledwie pół kilograma. Za ~999 złotych możesz kupić go już między innymi w sklepach RTV EURO AGD i x-kom.

Topowy Honor Pad 9 już w Polsce

Topowym modelem jest natomiast Honor Pad 9. Nie jest to najlepiej wyposażony tablet na rynku, ale mimo wszystko stanowi interesującą propozycję na średniej półce cenowej. Kosztuje ~1599 złotych i oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, któremu towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM. Znalazło się też miejsce dla 256 GB pamięci na pliki, akumulatora o pojemności 8300 mAh oraz modułu Wi-Fi 5.

Pad 9 (źródło: Honor)

Sporą przestrzeń roboczą zapewnia 12,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, którego częstotliwość odświeżania sięga 120 Hz. Dopełnieniem całości jest zaś system 8 głośników z technologią Histen. Zamknięty w metalowej obudowie tablet może zatem dobrze sprawdzić się i podczas pracy, i w trakcie rozrywki. Jest dostępny między innymi w sklepach RTV EURO AGD i x-kom.

I jeszcze jeden model, plasujący się pośrodku

Pomiędzy wcześniej opisanymi modelami plasuje się Honor Pad 8, wyposażony w 12-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2000×1200 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 7250 mAh. Za łączność ponownie odpowiada moduł Wi-Fi 5.

Pad 8 (źródło: Honor)

Biorąc pod uwagę specyfikację, jest to całkiem ciekawe urządzenie do oddawania się rozrywce w domowym zaciszu lub w hotelowym pokoju na rozmaitych wyjazdach, szczególnie w cenie ~1199 złotych, w jakiej możesz kupić go w sklepach RTV EURO AGD i x-kom.

Na razie nie wiadomo, czy do sprzedaży w Polsce trafi również MagicPad 13. To średniopółkowy model z 13-calowym wyświetlaczem IPS o wysokiej rozdzielczości, odświeżaniu 144 Hz i jasności sięgającej 700 nitów. Ma też na pokładzie procesor Snapdragon 888, nawet 16 GB RAM i akumulator o pojemności 10050 mAh, obsługujący funkcję szybkiego ładowania z mocą 66 W. Dobrze byłoby go zobaczyć w naszym kraju, a teraz nie jest to wykluczone.

