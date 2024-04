Chcesz dalej dostawać aktualizacje Windowsa? Tyle będziesz musiał(a) zapłacić

Wszystkie aktualizacje systemu Windows są darmowe, a przynajmniej tak było do tej pory. Już niedługo jednak za aktualizacje zabezpieczeń trzeba będzie zapłacić. Wiemy już, ile to będzie kosztować.

Koniec wsparcia dla Windows 10 już niedługo

Microsoft już w 2019 roku oficjalnie ogłosił, że wsparcie dla systemu Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku. Ostatnią wersją jest wydanie 22H2. Oczywiście zakończenie wsparcia to znana praktyka firmy, która ma za zadanie skłonić użytkowników do przejścia na najnowszą wersję systemu operacyjnego.

W grudniu 2023 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl, że w związku z tym na elektroniczny śmietnik może trafić w przyszłym roku nawet 240 mln komputerów, ponieważ będą one niekompatybilne z najnowszą wersją systemu Microsoftu. Istnieje jednak sposób, by nie tracić najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.

Microsoft zaoferuje konsumentom rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (Extended Security Updates – ESU). Program będzie trwać przez 3 lata i dostarczy poprawki bezpieczeństwa dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows 10. Nie ma jednak nic za darmo. Za ten rozszerzony pakiet użytkownicy będą musieli zapłacić. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile konkretnie.

Microsoft podał cenę. Tyle trzeba będzie zapłacić

Firma opublikowała wpis na swoim blogu, w którym ogłosiła, że od klientów będzie pobierana opłata w wysokości 61 dolarów rocznie za każdy komputer, czyli około 240 złotych. Tak, jak już wspomniałem, program ma trwać 3 lata. Wszyscy, którzy zdecydują się dołączyć do niego np. po roku jego trwania, wcale nie zapłacą za to mniej. Wynika to z faktu, że aktualizacje są akumulacyjne i obejmują wszystkie dotychczas wydane poprawki zabezpieczeń.

Organizacje korzystające z Microsoft Intune lub Autopatch, czyli rozwiązań do zarządzania aktualizacjami opartymi na chmurze, mogą skorzystać z rabatu wynoszącego 25%. Oznacza to, że zapłacą oni za 1 rok dostępu do ESU 45 dolarów, czyli około 180 złotych. Warto dodać, że urządzenia z systemem Windows 10 uzyskujące dostęp do komputerów w chmurze z Windows 11 za pośrednictwem Windows 365 będą automatycznie aktywowane do aktualizacji bezpieczeństwa, bez dodatkowych kosztów.