Czy Xiaomi stworzy kolejny samochód?

Ostatnio w sieci naprawdę głośno zrobiło się o elektrycznym samochodzie Xiaomi SU7. Teraz pojawiają się pytania na temat tego, czy w przyszłości może powstać także pojazd sygnowany submarką chińskiego producenta, czyli Redmi. Czy są na to widoki?

Samochód Xiaomi może namieszać

Patrząc na Xiaomi SU7, trudno nie odnieść wrażenia, że firma mocno inspirowała się modelem Porsche Taycan. To wcale nie jest jego minus, bo samochód na zdjęciach i nagraniach prezentuje się naprawdę dobrze i może się podobać. Szczególnie że idzie to w parze z niezłymi osiągami. W podstawowej wersji SU7 oferuje silnik o mocy 299 KM, przyspieszenie do 100 km/h w 5,28 sekundy i maksymalny zasięg 668 km.

Xiaomi stworzyło także wersję SU7 Max dla bardziej wymagających klientów. Jego silnik może pochwalić się mocą 673 KM, przyspieszeniem do 100 km/h w 2,78 sekundy i zasięgiem maksymalnym na poziomie nawet 800 km. Ten wariant samochodu umożliwia też bardzo szybkie ładowanie, dzięki architekturze 800 V. Po 5 minutach można zyskać nawet 220 km zasięgu.

Największe wrażenie robi jednak cena samochodu, która zaczyna się już od 215900 juanów (~119265 złotych). To znaczy, że jest tańszy od Tesli Model 3, który w Chinach kosztuje 245900 juanów, czyli około 135000 złotych. Kiedy SU7 trafi do Europy i USA, to właśnie dzięki cenie może sporo namieszać, ponieważ jest tańszy od elektrowozu Muska, a jednocześnie jest to samochód z wyższego segmentu niż Tesla Model 3. Nie jest jednak wiadome, kiedy elektryk Xiaomi może opuścić rodzimy rynek.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Redmi też będzie mieć swój wóz?

Na rynku smartfonów rebrandy nie są niczym niezwykłym. Czy doczekamy się tego samego również w przypadku samochodów elektrycznych, a może producent postanowi stworzyć coś zupełnie innego pod marką Redmi? Pytania o możliwy debiut pojawiały się coraz częściej. W sprawie wypowiedział się Wang Teng, czyli dyrektor generalny Redmi.

Jak informuje portal Gizmochina, CEO submarki Xiaomi stwierdził, że obecnie nie ma planów wprowadzenia na rynek samochodu Redmi, ale w przyszłości z pewnością pojawią się na rynku kolejne pojazdy pod marką Xiaomi.

Ponadto Wang Teng stwierdził, że „jeżeli liczymy na pojawienie się samochodu marki Redmi w przyszłości, to wszyscy powinniśmy wspierać i promować mode SU7. Pojazdy Xiaomi znajdują się obecnie na początkowym etapie swojego rozwoju, dlatego konieczne jest najpierw skupienie się na opracowaniu podstawowych modeli Xiaomi”.