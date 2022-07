12 cali wyświetlacza przy rozdzielczości 2K. Oto nowa średnia klasa tabletów w postaci HONOR Pad 8

HONOR ma dla nas nowy tablet z mocnej średniej półki. Bardzo dobrze miksuje flagowe funkcje z dobrymi podzespołami, przez co nie możemy się doczekać, kiedy położymy na nim swoje łapki.

HONOR Pad 8 – inteligentne okienko na świat

Poznaliśmy następcę ubiegłorocznego tabletu HONOR Pad 7. Nowy model zyskał całkiem interesującą listę podzespołów, dzięki którym z zainteresowaniem przyglądać się będziemy jego dostępności poza Chinami, w których debiutuje.

Chyba najważniejszym elementem urządzenia jest 12-calowy ekran LCD o przyjemnej oku rozdzielczości 2K (2000 x 1200 pikseli). Panel zajmuje 87% frontu tabletu i podświetlany jest maksymalnie do 350 nitów. Co prawda nie jest to najjaśniejszy wyświetlacz w branży, ale wydaje się, że swoje braki chce podratować wspomnianą już gęstością pikseli. Rzecz wydaje się być idealna do przeglądania treści na kanapie.

HONOR Pad 8

W środku znajdujemy działający procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) z grafiką Adreno 610. Do tego mamy 4 GB RAM w podstawowej wersji oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Zarówno z tyłu, jak i z frontu zdjęcia wykonać można 5-megapikselowymi aparatami.

Sprzęt zyskał 8 głośników do komfortowego oglądania filmów i słuchania muzyki, z obsługą systemów HONOR Histen sound oraz DTS:X Ultra. Nie zabrakło oczywiście modułów łączności: Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5 czy GPS.

Tablet HONOR Pad 8 ładowany jest przez USB-C z mocą 22,5 W. Zamontowana bateria ma pojemność 7250 mAh. Całość zamknięta jest w obudowie o wymiarach 278,54 × 174,06 × 6,9 mm i waży 520 g.

8 Ocena

Ceny i dostępność HONOR Pad 8

Nie dziwnym jest, że na razie tablet będzie dostępny tylko w Chinach. Sprzedaż rozpocznie się w przyszłym tygodniu, w cenach:

1499 juanów (~1040 złotych) – za opcję 4 GB/128 GB,

1799 juanów (~1240 złotych) – za opcję 6 GB/128 GB,

1999 juanów (~1380 złotych) – za opcję 8 GB/128 GB.

Dodatkowym akcesorium, kompatybilnym z urządzeniem, jest etui z klawiaturą – za dodatkowe 279 juanów (~190 złotych).